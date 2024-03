¿Qué pasa si soy persona moral y no hago mi declaración ante el SAT?

Como en cada año, marzo es el mes de declaraciones anuales, y siendo persona moral tienes la obligación de presentar tu declaración anual del año anterior (2023) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues en caso de no hacerlo, podría haber consecuencias.

Debes de saber que una Persona Moral puede representar a una empresa, una sociedad mercantil o una asociación civil, y éstas deben de contar con:

RFC

e.firma

Información de los montos de ingresos

Deducciones

Coeficiente de utilidad

Impuestos retenidos

Pagos provisionales

Finanzas SAT: paso a paso para utilizar el Simulador para la Declaración Anual

Cabe mencionar que para pagar por transferencia electrónica a través del banco, es necesario tener una cuenta con servicio de banca electrónica.

De acuerdo con BBVA, como contribuyente, si no cumples con las tus obligaciones fiscales como la Declaración Anual, puedes ser acreedor de dos tipos de multas:

Por no presentar tu Declaración Anual en caso de tener que hacerla.

Por cada una de las obligaciones incumplidas.

Las sanciones por obligación no declarada:

Van desde los 1,400 pesos, hasta los 17,370 pesos.

Por cada obligación presentada fuera del plazo, o por incumplir requerimientos pueden tener una multa por no presentar la Declaración Anual que va desde los 1,400 pesos a los 34,730 pesos.

Si el contribuyente está obligado a presentar sus declaraciones por Internet y no lo hace, lo realiza fuera de plazo o no cumple con los requerimientos, puede derivar en una multa que va desde los 14,230 a los 28,490 pesos.

Las multas deben ser pagadas en tiempo y forma. De lo contrario te puedes hacer acreedor de sanciones adicionales.

Es importante resaltar que, de no presentar tu Declaración Anual y no pagar las multas por no hacerlo, es posible que perjudique tu historial crediticio.

SAT amplia horario para presentar tu Declaración Anual

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que ampliará el horario para presentar la Declaración Anual para personas morales, las oficinas del SAT abrirán de 8:30 a 18:00 horas durante los días 22, 25, 26 y 27 de marzo y el 1 de abril de 2024. Los días 28 y 29 son inhábiles.