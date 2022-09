Realizarán recuento de trabajadores en Teskid tras reconocimiento de nuevo sindicato

Esta mañana a partir de las 6:00 horas se inició el recuento de los mil 15 trabajadores que laboran en la empresa Teksid Hierro de México en Frontera, Coahuila, a solo dos meses de que el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC reconociera al Sindicato Nacional Minero como organismo gremial mayoritario, con derecho a negociar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Imelda Guadalupe Jiménez Méndez, secretaria de Asuntos Políticos del Sindicato Nacional Minero, Sección 327 Teksid, refiere en entrevista:

“En lo que nosotros estábamos sobre la acción de queja ante el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC, en ese proceso, la CTM interpone una demanda por la titularidad de CCT. Esto es, trabajando para que se nos hiciera justicia, después de 8 años de lucha por la libertad sindical, lo logramos”.

“El 11 de julio se firman los acuerdos de parte de la empresa Teksid Hierro de México y el Sindicato Nacional Minero ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL); pero después de dos meses, porque nos reinstalaron a los trabajadores el 15 de julio de este año, nos notifican que el lunes 19 de septiembre habrá recuento de trabajadores”.

¿Sí ya están ratificados, reconocidos oficialmente por las autoridades laborales, a qué viene este recuento?

Esto es una muestra de lo que hacen con la Reforma Laboral. Simplemente nos da el ejemplo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social(STPS) y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), donde creo que manipulan la Reforma Laboral porque para nosotros, la verdadera clase obrera, se nos hace una burla.

Nosotros pedimos un recuento en 2014 y llegó hasta 2018, tardaron 4 años en darnos el recuento. Y otros 4 años para que se reconocieran los laudos. Hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no nos reconoce. Por eso usamos la herramienta del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC.

Siento que las autoridades actúan con mucha desigualdad y que favorecen a los sindicatos charros.

¿Cuántos años tuvo la CTM el CCT en Teksid?

–Lo tuvo 25 años aquí en la empresa. Estuvimos con la CTM primeramente porque aquí en el Estado de Coahuila, es una situación de fuerza dado que el charrismo es el que prevalece. En la mayoría de los CCT aquí en el Estado, es una mafia sindical: cuando tú entras a trabajar en una empresa tienes que firmar que aceptas esos sindicatos. De no hacerlo, no te dan el empleo.

En 20 años, y hace 8 años de que iniciamos este movimiento, nunca conocimos a los líderes sindicales, ni siquiera al secretario general, que no es trabajador. Se trata del señor Mario Dante Galindo Montemayor.

Él es dueño de varios contratos colectivos de trabajo. Nosotros nunca tuvimos un comité local, una asamblea. Aquí en el Estado el sindicalismo, era la esclavitud moderna.

En el momento de exigir un sindicato auténtico, democrático, resulta que la CTM se presentó y muchos de ellos no eran parte de nosotros, los trabajadores.

Nunca supimos lo que era una asamblea sindical. Nunca tuvimos un CCT, una negociación colectiva verdadera y es donde decidimos que teníamos que tener un sindicato democrático y buscamos al Sindicato Nacional de Mineros.

Legalmente somos quienes tenemos el CCT como Sindicato Minero, enfatiza.

El Sol de México buscó desde el miércoles 14 de septiembre al secretario general de la Federación de Trabajadores de Coahuila CTM, el abogado y diputado federal Tereso Medina, y hasta el momento de redactar esta información no fue posible obtener respuesta para conocer las razones del recuento de trabajadores en Teksid Hierro de México, donde se manufacturan cabezas de motores para maquinaria pesada.

Trabajadores reinstalados no participarán en votación

En la entrevista Imelda Jiménez denunció “que en el Padrón de las personas que van a votar hoy lunes 19 de septiembre, son los afiliados hasta el 6 de mayo de 2022 para atrás. No van a poder votar los trabajadores más nuevos, ni siquiera nosotros que nos reinstalaron y respetaron la antigüedad, no nos van a permitir votar”.

Consideró como “increíble que el señor Mario Dante Galindo Montemayor viene en el padrón. Esto es una burla. Nunca ha sido trabajador de Teksid. Hay mucha indignación en el gremio”.

“En el padrón que nos entregó la JFCA son mil 15 obreros, son los que van a votar porque están inscritos y tienen antigüedad desde el 6 de mayo de 2022 para atrás”.

¿Usted, Imelda, está en el padrón?

–No, a pesar de que nos reinstalaron y respetaron nuestra antigüedad, no nos van a dejar votar.

¿Cuántas personas están en esta situación?

–Estamos 37 compañeros, porque nosotros luchamos por el cambio. Aparte de que somos los líderes. Nos reinstalaron fue el 15 de julio de 2022. Entonces, no nos incluyeron en el padrón a pesar de que dijeron que se iba a respetar la antigüedad.

¿Ese padrón lo entregó el CFCRL?

–No. Fue la JFCA. Coahuila todavía no está dentro de la implementación de la Reforma Laboral. Es hasta octubre que entra en la tercera etapa. Y siguen con el mismo contubernio.

No es justo, no es legal, no es correcto. Lo hecho, hecho está y nosotros estamos muy dolidos, decepcionados de lo que hacen con la Reforma Laboral. Pero vamos a trabajar para sacar adelante el recuento.

Estamos dolidos porque eso ya había pasado, ya estaba concluido, superado. Imagínese volver a iniciar. Vamos a ganar, pero qué va a hacer a CTM interponer amparos y amparos. No lo van a aceptar. Empezar otro proceso legal en el cual no es necesario.

¿El Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida los reconoció?

–Nos reconoció como sindicato mayoritario con derecho a negociar el CCT; nos reinstalaron a 34 compañeros despedidos por nuestra actividad sindical con el pago de 100% de los salarios caídos. Entonces, con eso concluyó nuestra lucha de 8 años por la libertad sindical, pero solo fueron dos meses y nuevamente vamos a la lucha.

El proceso de recuento hoy lunes 19 de septiembre lo vamos a empezar a las 6 de la mañana y se cerrará hasta que vote el último turno que es a las 23:00 horas. El objetivo es que todos votemos. El secretario general de la Sección 327 es Alejandro García Galarza.