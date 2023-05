Reforma a la LFT sólo maquilló los problemas laborales: Susana Prieto

El objetivo que realmente perseguía la reforma de 2019 a la Ley Federal del Trabajo (LFT) no se ha cumplido y los trabajadores siguen a la deriva y en manos de charlatanes. Prevalece una serie de artimañas y simulaciones para hacer parecer que la reforma laboral cambió el mundo sindical.

“Es un maquillaje de la democracia y libertad sindical y otra vez vuelven a resultar afectados los trabajadores. El gobierno debería de iniciar una campaña permanente publicitaria para alertarlos de este tipo de pillos”, denunció la abogada Susana Prieto Terrazas.

Litigante de Derecho Laboral, defensora de trabajadores y promotora de sindicatos independientes, precisó en entrevista con El Sol de México que “se queda la gran mayoría de los trabajadores del país sin la protección de un sindicato”.

“Es importante iniciar una gran campaña para que los trabajadores entiendan que las mayores ventajas que pueden tener son a través de un sindicato y tienen que alejarse del sindicalismo charro, de hace cien años, porque hay una fuerte corriente de sindicatos independientes, democráticos, autónomos; pero también hay charlatanes”, advirtió.

Ahora, los mismos líderes se van a registrar otros sindicatos. “En Nuevo Laredo tenemos un sindicato de industria que no consiguieron ningún aumento salarial. Firmaron por el salario mínimo que dio el gobierno federal y no tienen prestaciones y pagan cuotas sindicales”.

Se trata del Sindicato Nacional de la Industria Automotriz y Maquiladora. El secretario general es Francisco Santos Hernández y también es el Regidor 7 del Ayuntamiento de Nuevo Laredo. “Es un pillo. Tiene vieja militancia en el PRI, es sindicalista desde hace mucho tiempo y ahora se pone la camiseta de Morena. Ahora, todas estas personas se visten de guinda y dicen que son de Morena”.

“Estos pillos crean sindicatos y con ello la ilusión entre los trabajadores de que están dentro de la corriente independiente, autónoma, auténtica, democrática y de transparencia, y los trabajadores caen en sus garras”, enfatizó.

Simulación en Cd Juárez

También ocurre en Ciudad Juárez: “Empresas con contratos colectivos de protección patronal y que tenían igualas con las centrales obreras para que hicieran contratos simulados y los registraran en las Juntas de Conciliación y Arbitraje para impedir que los trabajadores ejercitarán sus derechos a huelga por mejoras salariales o por reparto de utilidades, esas empresas pactan con estos rufianes de los nuevos sindicatos. Y es una simulación”, sostuvo.

“El objetivo que realmente perseguía la Reforma Laboral de la LFT a partir del 1 de mayo del 2019 no se cumple y los trabajadores siguen a la deriva y en manos de charlatanes”, afirmó.

Explicó cómo operan: Un sindicato por ejemplo en Nuevo Laredo, el líder es un regidor por Morena pero militante del PRI de toda la vida y trabaja con la presidenta municipal y ella lo recomienda con las empresas.

Por tanto, no hay lucha, no hay organización, no hay elección por parte del trabajador del sindicato. Sino que la empresa escoge el sindicato, por supuesto con sus condiciones. Y los trabajadores vuelven a caer en mano de pillos.

Otra cosa que sucede es que la CTM, la CROM y la CROC les dicen a los trabajadores que no le van a cobrar cuotas sindicales para que se queden con ellos; pero es muy peligroso porque los trabajadores deben entender que cuando no pagan cuotas, el sindicato trabaja para la empresa y quien paga la cuota es la empresa, enfatizó.

Sindicatos independientes reclaman respeto a derechos de los trabajadores

En conferencia de prensa las y los líderes de Sindicatos Independientes de Saint Gobain, de la Volkswagen, de la Liga Sindical Obrero Mexicana, de las y los Jornaleros del Valle de San Quintín y el director de Planeación Estratégica de ASPA, con sus diferentes matices y ópticas, pero coincidieron:

“En la importancia de que los trabajadores hagan valer el voto libre, directo y secreto para validar sus contratos colectivos y elegir a sus dirigentes; de que los patrones deben respetar los derechos adquiridos por los trabajadores”.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Las empresas tienen que respetar nuestros derechos. La Reforma Laboral nos protege”, afirmó Joaquín Guzmán, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Saint Gobain.

“Una vez que los trabajadores de esta empresa de origen francés que opera en Morelos y nos organizamos en sindicato independiente, logramos mejores condiciones laborales. En la última revisión un incremento de 11% salarial”.

“La ley nos protege y nos da la libertad para formar nuevos sindicatos independientes y superar las carencias que vivimos por muchos años con un contrato colectivo de trabajo negociado a espaldas de nosotros los trabajadores por la CTC, es decir la Central de Trabajadores y Campesinos"

El 28 y 29 de septiembre de 2022 legitimaron el CCT. Y de los 1,627 trabajadores, el 98% esto es 1,610, votaron por el Sindicato Independiente de Saint Gobain y tienen su constancia de representatividad.

Isaac Chávez, secretario de Actas del Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen de México (SITIAVW), refirió que “con la reforma laboral, la mesa está puesta. Y sólo será posible con la organización para abrir nuevas oportunidades para los trabajadores”.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

La dirigente de la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM) Julieta Mónica Morales, comentó que como gremios independientes “tenemos la oportunidad de exigir nuestros derechos. Ya no deciden por nosotros. Y es la gran oportunidad para las mujeres trabajadoras de avanzar”.

Demandó: “Dejemos el miedo que las empresas nos van a despedir sí luchamos por nuestros derechos. Recordemos que sin trabajadores las empresas no son nada”.

Legitiman CCT de Mexicana y Aerocaribe

El capitán piloto aviador, Jesús Ortiz, director de Planeación Estratégica de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), también se sumó a esta petición a los trabajadores: “Perder el miedo a organizarse y formar un sindicato. Es el paso que se debe de dar. El miedo es el que hay que perder”.

A pregunta concreta de OEM sobre qué pasa con Mexicana de Aviación, que va a volver a volar, dijo:

“Ya llevamos el tema de la legitimación precisamente el contrato colectivo de Mexicana de Aviación que independientemente de que llegan a acuerdos, prácticamente es el último eslabón el tema de los sobrecargos jubilados que están de negociación para que se les ceda la marca Mexicana de Aviación al gobierno federal que no sé cuánto tiempo más va a tardar”.

“Nosotros como sindicato llevamos la legitimación de dos contratos colectivos de trabajo que nos hacen falta y son de Mexicana de Aviación y de Aerocaribe que a finales de julio ya tendremos la votación”.

Refirió que son entre 300 a 400 los pilotos aviadores, porque muchos ya se jubilaron y otros más se fueron a trabajar al extranjero.

“El legitimar nuestros contratos colectivos, en ASPA de México siempre hemos sido promotores de este tipo de organizaciones sobre todo libres y democráticas por 64 años, en agosto próximo serán 65 años”.

Desde el día uno de nuestra organización impulsamos el voto libre, directo y secreto que es algo que ya se adopta que es la forma correcta de impulsar la fuerza laboral que este país necesita.