SAT lanza simulador para que personas físicas hagan su declaración anual

Cada año los contribuyentes tenemos que rendir un informe de declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), si bien no todos somos contadores, hay una herramienta que puede facilitar mucho nuestras vidas y así tener una cuenta lo más exacta posible.

Mediante un minisitio lanzado por el mismo SAT podrás hacer una simulación de tu declaración anual y así evitar sanciones posteriores, si deseas saber cómo utilizarla aquí te decimos paso a paso cómo entrar este sitio.





Te recomendamos: Evita largas filas: SAT lanza nueva página para obtener tu RFC y el régimen fisca

Cómo utilizar simulador de declaración anual

Para ingresar al simulador debes ingresar al siguiente enlace

Luego ingresa al banner de “Inicio”





Finalmente para ingresar, te pedirá que ingreses tu RFC, contraseña o e.firma





Recuerda que para abril están obligados a declarar las siguientes personas físicas que obtuvieron ingresos por:





Sueldos y salarios y asimilados a salarios

Servicios profesionales, aquellos que obtienen ingresos por su cuenta y emiten comprobantes de honorarios.

Actividades empresariales

Régimen Simplificado de Confianza, por las actividades empresariales, profesionales u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, que hayan realizado.

Cobrar rentas por algún bien inmueble (departamento, casa o local comercial).

Reciben intereses o dividendos.

Enajenaron bienes, si vendieron algún bien.

Adquisición de bienes, si compraron algún bien.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Si tienes alguna duda puedes comunicarte de lunes a viernes de 8:00 a 18:30 horas y desde cualquier parte del país al 55 6272 2728 y para el exterior del país (+52) 55 6272 2728. También puedes ir por atención personal en las Oficinas del SAT ubicadas en diversas ciudades del país.

Ahora que ya sabes quien debe declarar y cómo puedes simular tu declaración, no tiene prestexto para no hacerlo, recuerda que las sanciones al no hacerlo o realizarlo mal puede afectarte negativamente, por lo que es recomendable dedicarle un tiempo al pago de tus impuestos.

Asimismo, sino sabes tu régimen de contribuyente, recuerda que puedes descargar tu cédula de datos fiscales.

La cédula incluye tu RFC, nombre, régimen fiscal y el código fiscal, por lo que te ahorrarás mucho tiempo y todo desde tu computadora o celular y todo se hace desde la siguiente página, al final te darán un código QR que tendrás que escanear con un celular y así podrán enviarte tus datos a un correo registrado.