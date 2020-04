Se devolverá IVA a empresarios para apoyarlos ante crisis por Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pronto se devolverá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los empresarios para apoyarlos ante la crisis por el Covid-19.

"Lo de la devolución del IVA es un derecho y al mismo tiempo es la obligación del gobierno devolverlo lo más pronto posible", enfatizó.

Abundó que la devolución del Impuesto al Valor Agregado será dentro del marco de la ley, no como ocurría en administraciones anteriores.

"No de manera ilegal. A los empresarios que aportaron a la campaña les devolvieron el IVA sin que fuese legal", criticó.

En conferencia matutina, el primer mandatario también descartó un escenario de desempleo masivo provocado por la crisis que enfrenta nuestro país por el tema del Covid-19.

Mencionó que este domingo a las 17:00 horas se presentará el plan económico, en el que se contempla el tema del empleo.

"Vamos a dar énfasis en el empleo. El domingo es salud, bienestar y empleo, es básico lo del empleo", dijo.

"Van a ver cuántos empleos vamos a crear, por eso digo que la recuperación económica se va a lograr pronto".

Informó que entre las acciones de apoyo a la población mexicana están, no aumentar los impuestos y mantener bajo el precio de la gasolina.

"Que no haya derroche en el gobierno, que le cueste menos a la sociedad mantener el gobierno. No corrupción", aseveró desde el Salón Tesorería.

La Secretaría de Hacienda pronosticó que la economía mexicana tendrá este año una contracción de hasta 3.9% y, en el mejor de los casos, un crecimiento de apenas 0.1%, impactada por el coronavirus, sin embargo, López Obrador dijo que "ahora tampoco coincido".

"Para empezar, no existe normalidad económica por razones obvias, todo está alterado, yo sostengo que el precio del petroleo va a aumentar. Si hacemos un pronóstico para lo que va a suceder en el 2021 cuando estamos en el primer trimestre del 20, pues no se me hace correcto (...) las variables de ahora están alteradas porque todavía no sabemos lo que va a suceder".

Comentó que el querer inyectar dólares de nuestra reserva para rescatar el peso no tendría resultados, "no va a funcionar, esas son de las prácticas de antes que no funcionaron, así terminaron de destruir la economía en Argentina, pero repito, soy respetuoso de la autonomía del Banco de México, pero me gustaría que actuaran con prudencia, que esperemos que no nos dejemos apantallar porque hay una avalancha de recomendaciones":