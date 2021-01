Economía defiende inversión de Prisa

La Secretaría de Economía (SE), que encabeza Tatiana Clouthier, acusó de uso indebido de un documento en el que revela que la cancelación del registro de la inversión neutra que Prisa tiene en el Sistema Radiópolis está en revisión y que depende, en gran medida, de que se depositen 107 millones 328 mil pesos para continuar con el proceso.

Como reveló El Sol de México, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) de la dependencia aceptó cancelar el registro de capital neutro que la española Prisa tiene en Radiópolis y que le permite tener el control de la empresa.

Finanzas Prisa pierde control de Radiópolis

“Se concede la suspensión del acto impugnado consistente en otorgar la suspensión de la resolución dictada por la Jefa del Departamento de Seguimiento a Obligaciones Registrales del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, contenida en el oficio D.G.A.R.N.I.E.315.20495 de fecha 7 de diciembre de 2020, para el efecto de que durante la tramitación del presente recurso administrativo de revisión, se tenga por debidamente realizada y materializada la cancelación de la inscripción de Sistema Radiópolis, S.A. de C.V. en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, condicionada a la exhibición de la garantía que se determina…”, indica el documento.

Con esta decisión del gobierno mexicano, los inversionistas extranjeros deben ceder el control de la empresa a su socio Corporativo Coral, que encabeza Carlos Cabal, y a Crédito Real, de Ángel Romanos. Al acatar la decisión para cumplir con la Ley de Inversiones Extranjeras en México, Grupo Prisa debe vender al menos 25 por ciento de las acciones de Radiópolis, sino es que el 50 por ciento que posee.

Otra opción para la empresa española es que solicite a la CNIE una autorización para tener hasta 49 por ciento del capital social de la empresa, pero no la mayoría.

▶️ Gatell, en aislamiento preventivo por contagio de AMLO

Karla Florelia Minutti Pérez, en su carácter de Directora General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, entregó nueve cuartillas a Ignacio Miguel Carral Kramer, delegado especial de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Sistema Radiópolis en relación a la cancelación de la inscripción, el 11 de enero. Ni la familia Alemán, ni Carlos Cabal, ni Crédito Real estuvieron disponibles para entrevistas, ante las peticiones de información de este diario.

En tanto, un representante de Prisa respondió: “Mi estimado me da mucha pena, no tenemos respuesta. No hay comentario, pues”.

Por su parte, la Secretaría de Economía envió una extensa carta en la que dice que se tergiversaron los documentos emitidos por esa dependencia y cuya copia obra en poder de El Sol de México.

“A través de diversos escritos presentados por personas que tienen una representación cuestionable y en medio de diversos litigios en curso, se han ostentado como representantes legales de Radiópolis y han realizado diversos trámites con la pretensión de dejar sin efectos la autorización referida y su consecuente cancelación. Ante estos hechos y con base en la evidencia que obra en el expediente, la SE ha negado todas las solicitudes presentadas con el objeto de cancelar o dejar sin efectos la mencionada autorización de inversión neutra de Radiópolis”, dijo la dependencia sin explicar a qué personajes cuestionables se refiere, aunque reconocen que la lista de involucrados en este pleito de negocios es grande.

▶️AMLO es atendido desde Palacio Nacional ante Covid-19: Sánchez Cordero

Después de negar sus documentos, confirmó en su escrito el texto emitido por la CNIE y que dio a conocer este diario: “Derivado de la presentación de un recurso de revisión en contra de la negativa de la SE de cancelar el registro de la inversión neutra en Radiópolis y toda vez que el promovente solicitó la suspensión del acto, en tanto se resuelve el fondo del asunto, se determinó que la suspensión sería procedente siempre que quien promovió el recurso, para garantizar posibles daños a terceros –presumiblemente otros accionistas de Radiópolis–, presentara billete de depósito de garantía por la cantidad de $107’328,132.00 (ciento siete millones trescientos veintiocho mil ciento treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), situación que no ha ocurrido”.

Finanzas Carlos Cabal, del Fobaproa a rescatista de empresarios

La SE adelanta, a diferencia de lo dicho por el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, que puede resolver en contra de los inversionistas mexicanos. “Sobre el particular, debe resaltarse que, aun en caso de que el promovente presentara la garantía requerida por la autoridad, esta situación no prejuzga sobre el análisis de fondo para la resolución del recurso de revisión interpuesto, y esta dependencia se encuentra en libertad para resolver sobre la posible negativa definitiva de la solicitud de cancelación de la autorización y de su registro”, indica la carta.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Añade que el 20 de enero de 2021 se requirió a Radiópolis para que manifieste lo que a su derecho convenga, por lo que dichas manifestaciones serán consideradas en todos los procedimientos pendientes de resolución ante la dependencia.

En la nota aclaratoria, la dependencia lanzó una amenaza por la revelación del documento: “En este y todos los asuntos de su competencia, la Secretaría de Economía continuará actuando en estricto apego a la legalidad, vigilando el cumplimiento a las disposiciones en materia de inversión extranjera y respetando los derechos de los inversionistas. Asimismo, la Secretaría de Economía se reserva cualesquier derechos o acciones legales que ejercer en contra de quien resulte responsable por el uso indebido de información, falsedad o cualquier conducta ilícita relacionada con el presente asunto”.