Sin trabajo, 500 mil mexicanos durante pandemia de Covid-19

La crisis económica por Covid-19 ha sido un gran golpe para las empresas, algunas tuvieron que recurrir incluso al recorte de personal para enfrentar la situación, dejando así un total de 500 mil mexicanos sin empleo.

En conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que tan sólo en diciembre, antes del coronavirus, fueron 400 mil desempleados debido a otra pandemia, la de la injusticia.

"En diciembre se perdieron 400 mil empleos del seguro social, en diciembre que no había crisis realmente no es que se quedaran sin trabajo los empleados, es que con el outsourcing para no pagar prestaciones los quitan del seguro. Y ahora 500 mil por el coronavirus, pero solo en diciembre sin el coronavirus, 400 mil por esa otra pandemia de injusticia".

Hasta ayer, de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social habían 346 mil 878 desempleados en México.

Sin embargo, el martes, una minuta de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) indicó que la economía mexicana perdió 700 mil empleos formales hasta abril en medio de la incertidumbre de la crisis del coronavirus y "de la falta de confianza" derivada de las políticas públicas, indicó una minuta de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico).

En el reporte, uno de los miembros de la junta señaló que la producción automotriz cayó 24% a tasa anual en marzo, lo que anticipa una contracción de hasta 34% anual en la actividad manufacturera del segundo trimestre, además de "un severo debilitamiento en el sector de servicios".

"El principal peligro que enfrentamos es una pérdida de empleos en el corto plazo que no se podrán recuperar en el mediano plazo, condenando a una proporción de la población a una situación de pobreza estructural", advirtió uno de los integrantes de Banxico.

