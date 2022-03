Frutillas y uva, el nuevo potencial agrícola en San Quintín

El sector agrícola en San Quintín ha generado nuevos productos que hoy son exportados a los Estados Unidos, indicó Fidel Sánchez Gabriel, suplente del Consejo Fundacional de San Quintín, en Baja California, y trabajador de los campos agrícolas desde los 13 años de edad.

“En San Quintín lo que ahora se produce son frutas como fresa, mora y arándano; se produce hasta el día de hoy. Todo esto se va para Estados Unidos, tal vez no como se hacía hace cuatro o cinco años”, explicó.

Antes, en esta parte del estado se sembraba mayormente tomate, calabaza, coles de Bruselas y papas.

“Podemos hablar de hace 40 a 45 años atrás, aquí no se hablaba de fresas, moras y arándanos; aquí se sembraba tomate, calabaza, col de Bruselas”, agregó el miembro del Consejo Fundacional.

La producción de estas frutas, señaló, tiene un mayor consumo en los Estados Unidos, además de un precio mayor, lo que es benéfico para la economía agrícola de la región pero, debido a la pandemia de Covid-19, se redujo de manera mínima la producción de estos los mismos.

“No se dejó de sembrar, solo que es en cantidad menor que las frutillas actuales. Tienen mayor consumo y lo que decimos los jornaleros: Tiene muy buena paga para el sector agrícola”, agregó.

Respecto al tema de la pandemia, Sánchez Gabriel destacó que desde el inicio, el gobierno de Estados Unidos implementó políticas que prohíben el almacenamiento de frutas, lo que anteriormente se llevaba a cabo en Los Ángeles y Chicago.

“Por lo que se está viviendo en el mundo, se está mandando de manera directa al mercado todo lo que se está produciendo, no ha dejado de trabajar la gente, siguen cosechando hasta el día de hoy (...) Antes se podía almacenar sin ningún problema porque no estaba la pandemia, la producción de invierno se podía almacenar para sacarla en las fechas de enero o febrero; en ese periodo adquieren un mayor precio. Ya no se puede”, explicó.

Sin afectaciones

A pesar de las medidas tomadas por el gobierno estadounidense, el sector agrícola no tuvo afectaciones severas en su producción y tampoco una reducción de trabajadores. Sin embargo, la expansión de siembra en otras hectáreas se detuvo.

El suplente del Consejo Fundacional del sexto municipio manifestó que el sector agrícola se mantiene bastante firme, no ha habido pérdidas económicas, sino que se están manteniendo hasta el día de hoy.

San Quintín tiene el primer lugar a nivel nacional en producción de fresa, mora y arándano / Foto: Carlos Luna | El Sol de Tijuana

Además, al inicio de la pandemia en México la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a nivel federal emitieron recomendaciones para que el sector agrícola tomara las medidas necesarias para evitar el avance de la pandemia, recordó Sánchez Gabriel.

“En el sector agrícola se tomaron las medidas necesarias de inmediato, como dar trabajo de manera escalonada para que los compañeros no se vieran afectados”.

Clima a favor

Otro tema tocado por el experto en el sector agrícola es el benévolo clima que ofrece Baja California porque, a pesar de ser una zona desértica se ha planteado que en años venideros aumente el número de frutas que se producen en el Valle de San Quintín.

“No hay nada que complique la agricultura de San Quintín. Todo lo contrario, tiene un clima muy favorable, tan es así que sí se presta para ese tipo de agricultura; no afecta la variante del clima en el estado”, explicó.

Uno de los mercados a futuro que se ha planteado San Quintín es la producción de uva, fruta que actualmente es cosechada en el Valle de Guadalupe, destacó.

“Algunos están experimentando con la uva y como apenas lo están experimentando, en unos 10 a 15 años a lo mejor hablaremos de producción de vino en San Quintín (...) recuerdo que hace 40 años en el Valle de Guadalupe no se hablaba de vino, sino de olivos; ahora los olivos se quedaron un poco rezagados y actualmente se habla mucho más del vino, se extendió la siembra de uva”, recordó.

Para finalizar, Sánchez Gabriel expresó que espera un mayor crecimiento del sector agrícola con el fin de la pandemia y que esto no solo beneficie a los agricultores, sino también a los demás sectores que se desarrollan en el nuevo municipio.

“Una vez que se recupere el sector agrícola se recuperará todo San Quintín”, concluyó.