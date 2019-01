Amazon incursionará con videojuegos "On Demand"

Jeff Bezos (dueño de Amazon) quiere adelantarse en el mundo de la tecnología nuevamente, pero ahora en el rubro de los videojuegos.

De acuerdo el portal The Information, la idea de Bezos es emular la plataforma de Netflix o de su Amazon Prime Video, en donde se pueda jugar en un servicio “On Demand”.

Anteriormente, Amazon había hecho un anuncio igual de importante en el mundo de los videojuegos: por 970 millones de dólares se hizo de la plataforma de streamming Twitch, el YouTube de los videojuegos.

via GIPHY

No obstante, este servicio anunciado por la compañía, no es nuevo en el mundo de los videojuegos, las tres grandes marcas ya tienen su propio servicio de videojuegos en plataforma a través de suscripciones (Games on Demand de Microsoft; PlayStation Now de Sony; Switch Online de Nintendo).



Aunque Amazon no ha hecho ningún anuncio oficial del servicio, todo indica que el servicio inicie hasta el 2020, sobre todo por el tema de los videojuegos que ofrecerán, además de la evidente competencia reñida.