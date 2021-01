AMD presenta nueva familia de procesadores Ryzen 5000 Series Mobile

En 2021, AMD consentirá a los gamers con su nueva familia de procesadores Ryzen 5000 Mobile, capaces de correr juegos a una resolución 4K y dar batería a los equipos hasta por 21 horas seguidas.

Para esta nueva división también llegaron los procesadores Ryzen 5000HX, Ryzen 7 5800U, Ryzen 8 5900HX, y Ryzen 9 5900HX, que serán compatibles con algunas consolas y computadores portátiles de los aliados de la firma, como Microsoft, Lenovo o HP.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Los gamers son el corazón de lo que hacemos día a día. Ellos siempre quieren más y nos impulsan a avanzar con cada desarrollo y estructura”, externó Lisa Su, presidenta y directora ejecutiva de AMD, durante el Consumer Electronics Show (CES) 2021.

➡️CES 2021: un espacio virtual para la tecnología y la innovación

La serie Ryzen 5000 Series Mobile estará enfocada especialmente en las experiencias de videojuegos, ofreciendo una resolución 4K con potencias de hasta 4.8 GHz, aunque también está diseñada para editores de video y fotografía con computadoras portátiles.

Según la directiva, ahora las personas quieren un portátil únicamente para jugar, lo cual ha obligado a la compañía a ofrecer soluciones fáciles de transportar, pero sin perder la potencia de un ordenador remoto.

Welcome the new @AMD Ryzen 5000 Series Mobile Processors to #CES2021, bringing unprecedented levels of performance for gamers, creators, and professionals. — AMD PC (@AMDPC) January 12, 2021

Destacó que los Ryzen 5000 están basados en la arquitectura del procesador Zen 3, lo que también permite hacer una construcción ligera en cada dispositivo sin perder la potencia para correr todo tipo de videojuegos.

Tecnología LG sorprende con Smartphone de pantalla enrollable

Tan sólo el año pasado, dijo que se vendieron más de 300 millones de computadoras en todo el mundo.

Lisa Su recordó que durante 2020, AMD proporcionó tecnología para hospitales y centros médicos a través de súper computadoras y nubes de almacenamiento a gran escala. En el futuro, estimó la directiva, se prevé que la compañía también abarque las ramas de Inteligencia Artificial y la cinematografía.