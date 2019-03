Así es el Apple TV+, la nueva competencia de Netflix y Amazon

Apple anunció un servicio de contenidos originales de televisión en "streaming", bautizado Apple TV+, con lo que entra en la pugna por esta modalidad de consumo audiovisual al alza en competición con Netflix, Hulu y Amazon.

La presentación del nuevo producto de la compañía de la manzana mordida contó con la presencia sobre el escenario del director Steven Spielberg, quien anunció que producirá contenidos para Apple TV+, así como de otros famosos comoOprah Winfrey, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell y Jason Momoa.

La empresa también reveló otro servicio de contenidos en "streaming" bautizado como Apple TV Channels, que integra programación de Epix, HBO, Showtime, y Starz, entre otros, además de los canales de suscripción tradicionales del mercado estadounidense.

Una de las sorpresas de la jornada de hoy fue conocer que Amazon y Hulu hayan aceptado estar presentes en Apple TV Channels, ya que este constituye una competencia para sus propios servicios, lo que explica que Netflix, el actual líder de suscripción en "streaming", no esté disponible en la plataforma de Apple.

Apple TV+ a detalle

Apple TV+ tendrá una aplicación disponible en todos los dispositivos de Apple con la posibilidad también de sumarse a cualquier SmartTV

El usuario pagará solo por los canales que quiera, el contenido será bajo demanda y también offline mediante la descarga

El objetivo de la compañía de Cupertino será llevar Apple TV+ a más de 100 países, aunque comenzará por diez

El contenido será en 4K y libre de anuncios

Spielberg llevará a la pequeña pantalla la serie de cómics clásicos "Amazing Stories", mientras que Winfrey dijo estar produciendo dos documentales: uno bajo el título "Toxic Labor", que versará sobre acoso en el entorno laboral, y otro aún sin título oficial que se centrará en salud mental.

Carrell, Aniston y Witherspoon, por su parte, protagonizarán "The Morning Show", el director JJ Abrams sacará un programa sobre jóvenes artistas titulado "Little Voice", y el carismático pájaro "Big Bird" de "Sesame Street" fue el encargado de anunciar un programa infantil titulado "Helpsters".

Foto Reuters

Series y películas que tendrá Apple TV+:

Amazing Stories de Steven Spielberg

Foundation con base en las novelas de Isaac Asimov

Are You Sleeping? basado en la novela de Kathleen Barber

Calls

Defending Jacob con Chris Evans

Little America

Losing Earth

My Glory Was I Had Such Friends con la producción de Jennifer Garner y J. J. Abrams son productores

Pachinko

Peanuts con nuevos contenidos

Sesame Workshop en colaboración con Apple

Home

Time Bandits

Swagger sobre la vida de Kevin Durant

Shantaram

See

Central Park es un musical animado

Dickinson sobre la vida de la poeta Emily Dickinson

Little Voice de J. J. Abrams