Caída de Twitter deja a usuarios sin poder escribir en la plataforma

Esta tarde, la plataforma del pajarito azul presentó una caída, usuarios de Twitter dieron a conocer que presentaban algunas fallas en sus cuentas.

Los reportes de los usuarios dijeron que había errores a la hora de carga de la plataforma, no podían realizar publicacion y tenían problemas de conexión con el servidor.

Ante el error en la red social, el hashtag #Twitterdown se volvió tendencia a nivel mundial.

Uno de los mensajes que aparecían al momento de querer hacer una publicación aparecía un mensaje que alertaba con que se había sobrepasado el límite de publicaciones.

“Alcanzaste el límite diario de envío de Tweets”, se podía leer en los perfiles.

Instagram también presentó fallas al mismo tiempo, la red tuvo propio hashtag #Instagramdown para dar cuenta de las fallas que se presentaron al rededor de las 13:00 a 16:00 horas.





















Caídas y cambios en Twitter en el mismo día

Este miércoles Twitter anunció que tanto cuentas de empresas como cuentas individuales en Estados Unidos, tendrán un límite de tuits para publicar.

La información se dio a conocer en la cuenta oficial de Twitter donde se anunció la nueva función de escribir 280 caracteres, el doble que lo permitido actualmente.

“Los tweets más largos ahora están disponibles para los suscriptores de TwitterBlue de EU”, señala el tuit publicado en la cuenta oficial de la compañía.

more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more… https://t.co/0mcFJ1wwZK — Twitter (@Twitter) February 8, 2023

La llegada de Elonk Musk a la red social anunciaba que habría cambios importantes para hacer más rentable la plataforma.

Uno de los primeros anuncios sobre estas adecuaciones fue que se cobrarían algunas funciones como la verificación o la edición de tuits.









