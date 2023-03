Cómo identificar imágenes generadas por IA; así puedes reconocerlas

Conforme avanza la tecnología, la Inteligencia Artificial (IA) se va perfeccionando y mejorando la calidad de los resultados que nos brinda, por tanto, puede resultar un tanto complicado identificar si una imagen ha sido generada mediante esta tecnología.

Muestra de ellos fue el reciente ejemplo del Papa que si bien fue de un realismo impresionante, la serie de imágenes donde se le vio con un abrigo de Balenciaga eran falsas. Oro caso ocurrió en el marco del posible arresto de Trump en Nueva York, en donde se creía que podía ser detenido en cualquier momento y de un momento a otro comenzaron a circular en redes sociales imágenes de su arresto, las cuales también eran falsas.

Si a ti también te moraron el pelo, o quieres saber cómo identificarlas, aquí te dejamos algunos consejos para reconocerlas.

Te recomendamos: La diversidad del español, pone en aprietos a la IA

Cómo identificar una imágen generada por IA

Buscar patrones repetitivos o simétricos en la imagen, estos resultan son comunes en las imágenes generadas por algoritmos. Por lo común, la IA no reconoce detalles, así que el fondo puede estar ausente, distorsionado o algunos elementos pueden estar fuera de lugar (flotando, superposiciones, cortadas).

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023

Presta atención a los colores y texturas de la imagen. Procura ver más allá del foco de atención ya que los detalles pueden lucir muy artificiales. Las manos, pies, pupilas y elementos minuciosos suelen tener una calidad más baja o tienes rasgos exagerados, lo que podría indicar que la imagen ha sido creada por una máquina en lugar de capturada por una cámara.

Después de la viralización, el Papa Francisco dijo que la IA tiene un gran potencial para el futuro de la humanidad pero pide a quienes la desarrollan que actúen “de manera ética y responsable” pic.twitter.com/8dSffffQSo — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) March 28, 2023

El contexto. Ten en cuenta a la personalidad a la que se le realizó la imagen y hazte preguntas sobre si es coherente lo que estarás viendo. ¿El papa vestiría realmente una prenda tan costosa como la ética franciscana, orden a la que pertenece, impide lujos? Además de que no puee caminar con normalidad, o ¿crees que Trump protagonizaría un momento tan bochornoso cuando piensa lanzarse a las elecciones? Cuestiona siempre, por más real que se vea, si de verdad tal personalidad estaría en determinada situación y por qué lo haría.

Mundo IA creó imágenes de Trump arrestado y la gente pensó que eran reales

Muchos creadores suelen dejar una marca de agua en sus obras, por lo que era posible ubicarlas en los extremos o al interior de la imagen.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por último, puedes buscar información en la página web donde se encuentra la imagen, ya que es común que los sitios que utilizan IA para generar imágenes lo mencionen en algún lugar.