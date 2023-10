Abandonar Israel sería triunfo de Hamas: mexicano cuenta cómo sobrevivió al ataque

“Irnos sería el triunfo para los terroristas de Hamas, no abandonaremos Israel y, por el contrario, esperamos regresar pronto a nuestra casa. Resistiremos, pues confiamos en que ganaremos esta guerra. Que el Ejército haga lo que tenga que hacer para que volvamos a vivir con tranquilidad”, afirma David Heiblum, mexicano sobreviviente al ataque del grupo islamista en Kibutz Kisufim, una de las primeras comunidades asaltadas por sorpresa la madrugada del sábado pasado.

En entrevista con El Sol de México, David narró que fueron decenas de terroristas los que en cuestión de minutos ingresaron en el Kibutz localizado a escasos dos kilómetros de la Franja de Gaza.

“Estamos vivos de milagro, somos una comunidad de unas 300 personas y entraron como 150 terroristas. Sólo comenzamos a escuchar disparos de AK-47, uno tras otro, tras otro, ruidos de tanques, aviones, helicópteros. Lo único que pudimos hacer fue correr al refugio contra bombardeos que todos tenemos en casa; ahí permanecimos escondidos, no sé cuánto tiempo, se nos hizo una eternidad. Uno salía por víveres mientras el otro cuidaba que no hubiera terroristas cerca, porque se metieron a las casas, mataron a gente dentro de sus casa, se llevaron a gente, quemaron muchas casas”, afirmó.

El fin de semana, el grupo islamista Hamas atacó por sorpresa a Israel y tomó como rehenes a unas 150 personas de distintas nacionalidades, entre ellas se presume que habría dos ciudadanos mexicanos cuyo paradero aún se desconoce: Ilana Gritzewsky Camhi y Orión Hernández Padoux.

Sin embargo, durante la conferencia mañanera del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no eran dos, sino tres los mexicanos desaparecidos en aquel país de Medio Oriente y que las autoridades ya estaban buscándolos incansablemente.

El tercer connacional sin aparecer era David, quien también tiene nacionalidad israelí y vive desde hace tres años en Kisufim junto con su esposa panameña Daryelis Denises Sáez Batista.

“No había luz ni red para celulares, no podía comunicarme con mi familia y por eso pensé que Hamas me había tomado como rehén, pero afortunadamente no fue así, estamos todavía en shock, de verdad no podemos creer lo que está pasando. No podemos creer que en pleno año 2023 el odio se haya vuelto a apoderar de la gente y haya un nuevo holocausto. Sólo los que estamos acá sabemos lo que está pasando”, agregó.

David compartió cómo junto con su esposa y su mascota lograron ponerse a salvo en un hotel junto al Mar Muerto, a donde fueron llevados por soldados israelíes el domingo para refugiarse.

“Los mismos vecinos comenzaron a gritar que había terroristas, que debíamos cerrar puertas y ventanas, comenzamos a ver algunos videos de cómo estaban entrando a las casas, reconocimos nuestra casa en esos vídeos, sólo escuchábamos disparos por todos lados, corrimos al refugio y cada cierto tiempo salíamos del área de protección para buscar agua y comida hasta que vimos por una ventana que había soldados israelíes. Nuestra mascota comenzó a ladrar y los soldados preguntaron si estábamos solos, si no había terroristas dentro de la vivienda. Fue cuando ellos nos pidieron acompañarlos para salir del Kibutz. Justo cuando salimos cayó un misil cerca de donde estábamos, tuvimos que agacharnos. Cuando salimos fue cuando nos enteramos de todo lo que estaba pasando. Le dije a mi esposa, si morimos, morimos juntos, ya no hay más”, dijo David.

Cuestionado sobre la posibilidad de viajar a México, la pareja fue muy clara en afirmar que eso sería un triunfo para los terroristas, por lo que sería la última opción.

“Nadie sabe lo que va a pasar, pero estamos de pie y con esperanza, es una decisión que hay que pensar muy bien porque esto no ha terminado, hay terroristas dentro de Israel, no podemos ahora tomar una decisión, pero no vamos a dejar que nos ganen, si nos vamos, nos ganaron, vamos a regresar a nuestra casa”, finalizó.