¿Adiós a las cuentas gratuitas en Twitter? Los cambios de Elon Musk que te limitarán si no pagas

La compra de Twitter por parte del empresario Elon Musk ha generado un debate sobre si fue una buena o mala decisión para la aplicación.

Algunos cambios comenzaron el 15 de abril, cuando el magnate decidió que solo las cuentas verificadas podrán ser recomendadas a otros usuarios. Esto significa que si no tienes una suscripción a Twitter Blue, tu perfil no será visible en la sección "For you", la página principal de la red social.

Te puede interesar: Elon Musk espera encontrar nuevo director ejecutivo de Twitter a finales 2023

Esta medida ha sido muy criticada desde que Musk compró Twitter, y podría cambiar la forma en que los usuarios utilizan la red social.

Límite de tuits que puedes ver

Este sábado Twitter amaneció con fallas, los usuarios de esta red social estaban alarmados, sin embargo, Musk anunció que se staban implementando una nueva medidad en la cual sólo las cuentas verificadas están limitadas a leer 6 mil publicaciones por día; las cuentas no verificadas a 600 publicaciones por día y las nuevas cuentas no verificadas a 300 por día.

El multimillonario justificó la medida debido a “los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema”.





Si no pagas Twitter Blue, no aparecerás

Desde el 15 de abril solo las cuentas verificadas en Twitter, es decir, aquellas que pagan por la suscripción a Twitter Blue, son recomendadas a otros usuarios.

Esto significa que las publicaciones de aquellos que no tengan la insignia azul tendrán mucho menor impacto y no aparecerán en la sección "For you", la página principal de la red social.

That said, it’s ok to have verified bot accounts if they follow terms of service & don’t impersonate a human — Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2023

El empresario sudafricano explicó a través de un tuit que la razón detrás de esta medida es el control de los bots de Inteligencia Artificial que generan contenido automáticamente y que están afectando la red social.

Sin embargo, esto podría reducir la visibilidad de las cuentas relevantes para los usuarios, incluso si ya las siguen.

Musk ha aclarado que las cuentas bot verificadas son aceptables siempre y cuando cumplan con las condiciones del servicio y no se hagan pasar por humanos.

Twitter Blue, a un paso de que la app sea premium

Anteriormente, Twitter había anunciado que los usuarios que quisieran obtener la marca azul en sus perfiles, la cual garantiza que son cuentas verificadas, deberían pagar una suscripción mensual de alrededor de 7 dólares.

Twitter Blue tiene un costo de 7 dólares. Foto: Reuters

A pesar de que esta iniciativa se implementó en todo el mundo, se presume que fue para contrarrestar el gran gasto que hizo Musk para adquirir la aplicación. Sin embargo, el empresario anunció recientemente que el valor de la empresa se había reducido a la mitad desde que la compró.

Musk ha tomado medidas drásticas para intentar revertir la situación en Twitter, como reducir en un 75% su personal y vender gran parte del mobiliario de la sede en San Francisco. Sin embargo, estas medidas no han logrado evitar la pérdida de anunciantes, que son la principal fuente de ingresos de la compañía.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por otro lado, su nueva iniciativa de pago, "Twitter Blue", tampoco parece haber mejorado la situación.









ESCUCHA EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music