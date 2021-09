Conoce el nombre original de Google y otras curiosidades

Este lunes se celebran 23 años desde que la compañía fundada por dos estudiantes de la universidad de Stanford cambió la forma en la que buscamos información. El 27 de septiembre de 1998 Google comenzó a funcionar.

Aunque parezca sorprendente, una de las empresas más importantes y usadas del internet comenzó en un garaje alquilado en la ciudad de Menlo Park, al norte de California, así lo platican sus fundadores Larry Page y Sergey Brin.

Durante el lanzamiento, Google utilizaba los servidores de la universidad de Larry y Sergey, donde se vieron las primeras versiones del buscador, y no fue hasta más tarde que pudieron expandirse y llevar a Mountain View, en California, donde permanece actualmente como su sede principal.

Una fecha importante para la compañía fue en 2004 cuando ingresaron a la bolsa y sus acciones valían 85 dólares; hoy en día, una acción de Google puede valer más de mil dólares.

Google con el tiempo paso de ser solo un buscador, sino incursiono en los correos electrónicos, mapas, navegadores de internet, y además de tener un sistema operativo para teléfonos móviles.

También compró la plataforma de vídeos YouTube en 2006 en un acuerdo valorado en 1,65 mil millones de dólares, una cantidad que en aquel momento parecía astronómica y que hoy en día ha sido una excelente inversión.

Curiosidades de Google a sus 23 años

El nombre original: Backrub

En un inicio, el nombre original de Google era Backrub. Sin embargo, al poco tiempo la empresa quiso cambiar su nombre y así es como nació Google, palabra que procede de la real 'Googol' que significa el número 1 seguido de cientos de ceros, haciendo alusión a toda la información que la plataforma volvería accesible al mundo.

Don't be evil

“Don't be evil', es un famoso eslogan corporativo de Google adoptado en sus inicios por uno de sus fundadores, Sergey Brin. Este se trata de una cita que explica la intención de Google de no usar los datos con fines maliciosos, aunque ahora ese eslogan no aparece más en ningún tema corporativo.

Beneficios de ser trabajador de Google

Es sabido que a los empleados de Google se les ofrece una serie de servicios completamente gratuitos: tres comidas al día, sin límite de cantidad, gimnasio, peluquería y muchos más beneficios. De hecho, se suele decir de ella que es una de las "mejores compañías para las que trabajar". Pero el proceso de selección de Google es muy difícil y seleccionan los mejores en cada campo para el que reclutan.

Google Mirror



Esta página fue creada meramente por diversión en las oficinas de Google y provoca que todo el buscador haga un efecto espejo. La página es completamente funcional y se puede usar, aunque todo el texto esta invertido.

Puedes probarlo en la pagina: https://elgoog.im/google-mirror/

El primer doodle

Los doodles son cambios que se realizan en el logotipo de Google para conmemorar festividades, aniversarios y las vidas de célebres artistas, pioneros y científicos. El primero se estrenó en 1998; concretamente en agosto de ese año y recordaba la celebración del Festival Burning Man que se celebra cada año en Black Rock (Nevada, EE. UU.).

El objetivo original de los fundadores era que la gente supiera dónde estaría el equipo de trabajo de Google, así que añadieron el logo del festival al logotipo como un “estamos fuera de la oficina". Así nacieron los doodles.

Juegos escondidos

Con los años, muchos han sido los pequeños juegos ocultos que la compañía a acumulado en el sitio web, desde poder jugar Pac-Man, Solitario o el juego de la viborita; estos apareciendo por primera vez como doodles asociados a algún aniversario, sin embargo, el más reconocido siempre será aquel dinosaurio que aparece cuando no tenemos conexión a internet en el navegador Google Chrome,

Google tiene su propio satélite

La compañía Google, desde 2008 cuenta con su propio satélite en el espacio. El GeoEye-1 ayuda a la compañía a capturar las imágenes de Google Earth y Google Maps, y evita tener que firmar complicados acuerdos internacionales para obtener imágenes en alta resolución de cualquier rincón de la Tierra.

Censurados

Actualmente, son 7 los lugares en el planeta que Google está restringido: China, Cuba, Crimea, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. En estos dos últimos países, Google Earth no puede ofrecer imágenes por requerimientos del gobierno.

Digitalización de todos los libros

Google siempre ha estado a favor de la preservación de la información, es por eso que tiene como objetivo escanear absolutamente todos los libros del mundo, lo que implica una digitalización de 130 millones de volúmenes aproximadamente.

El proyecto “Cerebro Mundial” tiene como objetivo construir una biblioteca digital gigantesca que se pueda compartir con todo el mundo. Sin embargo, más de la mitad de los libros escaneados tenían derechos de autor, y escritores de todo el mundo lanzaron una campaña para parar a Google, que culminó en los juzgados de Nueva York en 2011.

La historia de Street View

Una de las acciones más ambiciosas fue crear Google Maps, y por consiguiente Street View. Este proyecto arrancó en 2007, ha crecido gracias a las fotografías hechas con cámaras ubicadas en los vehículos más singulares: motos de nieve, bicitaxis, bicicletas, carros e incluso en una mochila llamada Trekker.

Sin embargo, la más curiosa es la implementación de camellos para crear la parte correspondiente al desierto.