Huawei busca reposicionarse en la industria

Huawei se ha enfrentado a varios desafíos tras el veto de Estados Unidos a la compañía en 2020, lo que provocó que esta se desplomara en ventas. En México, la firma pasó de los primeros tres lugares en participación de mercado a apenas figurar en los rankings. Pero con innovación y diseño, la marca quiere recuperar su lugar en la industria.

Carlos Morales, director de Relaciones Públicas para Huawei Mobile en América Latina, contó a El Sol de México que la empresa le puso mayor énfasis a invertir en innovación y desarrollo de tecnología propia, tanto en teléfonos como en otros dispositivos, con lo que solventará el golpe del veto.

“Huawei es el principal solicitante privado de patentes desde hace varios años y está en el top tres en inversión en investigación y desarrollo, que es un logro bastante notable, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO)”, dijo el directivo.

En mayo de 2020, Huawei tenía 19.3 por ciento de participación de mercado en la venta de smartphones en México, sólo por debajo de Samsung y por arriba de Motorola y Apple. A casi cuatro años, la marca está por debajo de siete por ciento, según datos de Statista.

Morales recordó que tras la suspensión de negocios de empresas estadounidenses con Huawei en agosto de 2020, el CEO de la compañía, Ren Zhengfei, reconoció que el mayor impacto se vería en la división de dispositivos, principalmente en los teléfonos.

“Desde entonces lo tuvimos presente y en el segmento de telefonía hemos trabajado incansablemente para tratar de ofrecer la misma experiencia que ofrecíamos antes de este evento. Hoy en día me parece que estamos casi ahí”, dijo el directivo.

Debido al veto de Estados Unidos, Huawei dejó de integrar el sistema operativo Android, de Google, en sus equipos, y creó uno propio: EMUI, que en principio no convenció a los usuarios que empezaron a cambiarse de compañía para poder utilizar sus apps.

Morales asegura que, a la fecha, el sistema operativo garantiza una mejor experiencia y que la empresa ha trabajado para tener todas las aplicaciones que sus usuarios requieren, aunque reconoció que hay algunas en las que aún están trabajando para ofrecerlas, como pueden ser las de bancos u otros servicios.

Contó que la experiencia es similar a lo que sucedió cuando se lanzó Android y se equiparaba a iOS, cuando, dijo, los usuarios sentían muy limitado el sistema de Google y, hoy en día ambos están a la par.

“Vimos el salto que dio Android y lo mismo podemos decir de la experiencia de nuestros teléfonos que en comparación de hace un par de años es radicalmente distinta”, aseguró.

El directivo recordó el aporte que Huawei hizo a la industria al revolucionar el segmento de los teléfonos inteligentes con sus procesadores, diseños y cámaras, algo en lo que, dijo, continúa innovando.

“Los dispositivos de Huawei fueron pioneros en cámaras múltiples, en inteligencia artificial en el dispositivo, en diseño, en cargas rápidas e inalámbricas; la marca sacudió la industria de maneras que no habían ocurrido y a partir de entonces, el resto de la industria siguió esa tendencia y empezó a utilizar más cámaras, colores más variados y divertidos”, contó.

La serie P es con la que la marca china emprendió el retorno a los primeros lugares en las ventas de smartphones. El P60 Pro, lanzado hace casi un año, no sólo ofrece características atractivas como 512 GB de memoria o una cámara triple con hasta 48 megapíxeles, así como un procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, sino que también tiene un diseño único, ya que su acabado tipo mármol tiene un patrón distinto para cada equipo.

Pero mientras la empresa recupera posiciones dentro del sector de la telefonía móvil, aprovechó el momento para diversificar y desarrollar el resto de su portafolio.

“El veto sí ha sido un catalizador para el desarrollo de otras divisiones de negocio, de otras áreas del portafolio o categorías de producto”, subrayó Morales.





Portafolio variado

Uno de los puntos en los que Huawei se ha centrado en los últimos años es en el desarrollo de tecnología propia como es NearLink, que es básicamente la evolución del Bluetooth, ya que se trata de una tecnología que consume un tercio de la energía de esta conexión tradicional y puede conectar hasta 10 dispositivos en un mismo enlace.

“Es un paso en una dirección que a nosotros nos parece correcta. Esta tecnología tiene muchas aplicaciones, puedes tener muchos más dispositivos conectados, es más rápido, es más eficiente con energía”, destacó.

Actualmente, la tecnología NearLink es usada por Huawei en dispositivos como su M-Pencil, un lápiz óptico que usa en su tableta MatePad, así como en sus teclados.

Sobre la tablet, Morales destacó la MatePad Pro como el tope en esta gama, debido a su pantalla OLED de 13.2 pulgadas con una precisión de color profesional ideal para profesionales de la industria gráfica ya que permite hacer correcciones de color, de edición, de postproducción, por ejemplo, desde el mismo dispositivo, y se puede convertir en computadora de escritorio con el teclado inalámbrico.

Huawei también le ha dedicado tiempo y recursos al desarrollo de mejores wearables que, a decir del directivo, se han vuelto uno de los puntos más populares y sólidos de la compañía por diseño, tecnología y duración.

Tal es el caso de su reloj Watch GT4, el cual dura hasta dos semanas con una sola carga y cuenta con pantallas de 41 y 46 milímetros muy brillantes y nítidas, así como sensores integrados para medir con la mayor precisión algunas cuestiones como la saturación de oxígeno en la sangre, el ritmo cardiaco, la calidad y cantidad de sueño, el ciclo menstrual, los niveles de estrés y medir la actividad física con datos de un centenar de deportes precargados.

El modelo más amplio tiene un diseño mucho más audaz y el más pequeño es más refinado y elegante ya que, a decir de Morales, un smartwatch no tiene por qué lucir como un electrónico.

En materia de audio, la empresa china lanzó en diciembre sus FreeClip, un dispositivo que, como refirió el directivo, está pensado “fuera de la caja”, ya que no se compara con ningunos audífonos tradicionales en el mercado.

Son unos auriculares abiertos, pero no son de ajuste cerrado en tanto que no bloquean el acceso al túnel de tu oído lo que los hace muy cómodos de utilizar ya que descansan sobre el caracol del oído y no ejercen presión en la oreja, por lo que el usuario puede traerlos por horas sin padecer de alguna inflamación o daño.

“Son como bocinas tradicionales, solo que están apuntadas hacia el oído, con un diseño revolucionario. Se trata de una pieza de ingeniería que también es todo un logro, ya que cuenta con varios componentes en la esfera acústica, que es donde están los altavoces y micrófonos, y un espacio conocido como C Bridge que es básicamente un alma de aleación de níquel y de titanio con nueve cables que conectan a las bocinas con los sensores y la batería, todo integrado de una manera armoniosa, con un diseño distinto que me parece que es bastante estético”, refirió.

Morales destacó que los audífonos y relojes son agnósticos del sistema operativo de Huawei, es decir, funcionan con cualquier teléfono o con cualquier dispositivo ya que no están cerrados al ecosistema de la compañía.





DISEÑO DESTACADO

Uno de los componentes a destacar en los equipos de Huawei, dentro de todos sus avances tecnológicos, no todo tiene que ver con la velocidad de carga o las capacidades de cómputo, sino con el diseño.

Morales refirió que la compañía empujó el concepto de Fashion Forward, con el que integran de una manera mucho más orgánica la innovación tecnológica con el aspecto de los dispositivos y el uso diario que les dan las personas.

“Por ejemplo, que hablemos de un reloj inteligente no quiere decir que tenga que lucir como un dispositivo salido de una película de ciencia ficción, puede ser un reloj tradicional que se puede utilizar en entornos casuales, formales, profesionales o hacer ejercicio cómodamente, o en el caso de los auriculares también son un accesorio que forman parte de la expresión individual de cada uno de los usuarios”, subrayó.

En ese sentido, refirió que Fashion Forward es el concepto con el que la marca integra su tecnología de una manera mucho más armoniosa con el estilo de vida de los usuarios.

“Como compañía de tecnología tenemos dos mandatos, el primero es obviamente entregarte todo lo que el usuario espera de un dispositivo, si es un reloj que funcione para medir pasos, dar la hora, meterlo al agua; si son unos audífonos que suenen bien y que la batería no se les acabe en dos horas, si es una tableta también tendrá esos casos específicos de uso, pero fuera de este gran mandato, que es el que todo el mundo debería cumplir, tenemos el otro que es el de sorprender a los usuarios”, contó.

De acuerdo con Morales, a partir de 2020 Huawei ha puesto mucho más énfasis a este tema de cómo sorprendemos a los usuarios con funciones específicas o con productos distintos.

Es con estos elementos que, concluyó el directivo, la empresa china planea volver a ser top dentro del gusto de los usuario: “lo vamos a hacer, va a tomar tiempo, pero tampoco tenemos prisa”.





