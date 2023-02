Influencers a la medida de las Pymes

Jésica Alcalde encontró en los microinfluencers una oportunidad para posicionar marcas locales y hacer que pequeñas y medianas empresas (pymes) crezcan con poca inversión.

Su idea se convirtió en FuelYourBrands, una empresa que nació en Madrid y que hoy en día ya tiene más de 300 campañas en España y México, además de que recientemente inició operaciones en Colombia.

La emprendedora, hoy CEO de esta empresa, contó a El Sol de México que este negocio nació en la pandemia, luego de que sufrió la misma suerte de miles de personas y se quedó sin trabajo.

Previo a eso, Alcalde ya tenía al menos tres años pensando en cómo potenciar las marcas de forma local. Su experiencia en Marketing la llevó a crear esta plataforma que hoy conecta con 13 mil microinfluencers a nivel global.

El lema de FuelYourBrands es 'el nuevo boca en boca', y es de esta manera como la empresa ha logrado que sus clientes, entre ellos empresas como Carrefour, Burger King, Hasbro, Acciona y Ben&Frank, logren generar mayor conexión con sus clientes y posicionarse de mejor manera en distintos mercados.





A través de plataformas como Instagram, TikTok o LinkedIn, FuelYourBrands conecta a empresas con estos personajes o con líderes de opinión (en el caso de la última red social) para posicionar sus marcas con mayor precisión.

Antes de lanzar esta plataforma, la emprendedora ya tenía ocho años trabajando en el área de marketing de distintas empresas en las que le tocó impulsar estrategias con influencers, las cuales comprendió que no siempre son lo más óptimo para algunas compañías.

“Con el tiempo fui descubriendo que al final usar microinfluencers, que son personas con entre tres mil y 80 mil seguidores en redes sociales, era mucho más beneficioso, porque generan muchísimo más conexión con el público, es decir, conseguía una interacción mayor porque son perfiles más naturales, más aterrizados, que al final están mejor segmentados”, explicó.

Una empresa puede contratar una campaña con la esposa de Cristiano Ronaldo, la modelo argentina Georgina Rodríguez, quien cuenta con millones de seguidores en diversas partes del mundo como Abu Dabi, Portugal o España, pero si el producto va dirigido a un segmento en especial se puede terminar gastando mucho dinero que no necesariamente va a funcionar, expuso.

“Para una marca que fuera puramente mexicana, dedicada a la alimentación infantil, estaría desperdiciando parte de su dinero porque los impactos no irían a un público objetivo (…) Al final hay que buscar que tu marca llegue a las madres de México y que pueda promocionarse entre su público objetivo”, refirió.





Alcalde explicó que la plataforma se enfoca en empresas que tengan de 10 empleados en adelante, como suelen ser aquellas que carecen de un departamento de marketing.

En el sitio web se puede elegir si es empresa o influencer, se colocarán datos necesarios y la plataforma comenzará con el trabajo para conectar a ambas partes.

“Esto lo descubrí trabajando para diferentes compañías, lo interesante que era porque con los microinfluencers puedes llegar a tu público objetivo de una forma mucho más rápida, más focalizada y más económica, entonces lo empecé a poner en práctica y la verdad es que fue una estrategia que funcionaba muy bien”, destacó.

Pero esta solución tiene sus complejidades. La emprendedora narró que en ninguna de las empresas con las que trabajó o las agencias que buscó tenían un mecanismo tecnológico para esta tarea, lo que las llevaba a hacerlo de forma manual y se perdía mucho tiempo.

Para cerrar un negocio con un microinfluencer se llevan 10 horas en promedio, por lo que contar con una base de 50 de esos personajes se pueden invertir hasta 500 horas y las compañías no tienen, por lo regular, personal dedicado exclusivo a ese tema ni invierten en una solución, contó Alcalde.

“De ahí salió la idea de crear el sitio, pensé que se necesitaba tecnología y automatizar el proceso porque hay que mostrar datos en tiempo real, hay que abaratar también los costos para que muchas más empresas puedan acceder a ellos, entonces bueno, pues así nació un poco la idea”.





Camino al emprendimiento

“Para emprender hay que ser muy valiente”, aseguró Jessica Alcalde, quien empezó con su empresa prácticamente desde cero.

La ahora CEO estudió arte multimedia en la universidad, una carrera que le sirvió como base para su negocio, ya que está relacionada con la creatividad a nivel tecnológico. Después hizo un máster especializado en marketing, tras descubrir que era su pasión.

Luego de trabajar con empresas como Carrefour España, en consultoras de experiencia al cliente, en el sector de blockchain y criptomonedas, así como en la startup Cabify, legó a Grupo Restalia, franquiciadora de marcas como 100 Montaditos y Cervecería La Sureña.

Pero la pandemia que golpeó a la economía mundial tuvo mayor impacto en sectores como el restaurantero, lo que llevó al recorte de miles de empleados en todo el mundo. Alcalde no fue ajena esta situación.

Ya sin trabajo, en 2020 se dio el momento de llevar a cabo la idea que esta disruptora española había pensado durante tres años y para la cual invirtió todos sus ahorros.

Para emprender hay que ser muy valiente

“Desde que se me ocurrió la idea hasta que la puse en marcha, pasaron como tres años, tiempo en el que fui indagando y descubriendo cosas. Sobre el uso de tecnología no había nada entonces claro, yo a ellos (las empresas con las que trabajó) no les podía proponer desarrollar de repente una plataforma exclusivamente para esa tarea porque el negocio era otro, entonces no había tiempo para desarrollar una herramienta internamente ni los recursos”, contó.

Si se quiere emprender, la única opción prácticamente que queda es invertir con el dinero propio, expresó.

Alcalde puso sus ahorros, conoció a su socia que también invirtió capital y partieron de una presentación en Powerpoint para aterrizar la idea. Después contrataron a un desarrollador externo.

Al final, Jessica Alcalde tomó una decisión entre buscar un nuevo trabajo o partir de cero para emprender.

“Me generaba muchísima duda (…) Cuando trabajaba para otras empresas todas las noches siempre pensaba si estaba cumpliendo el sueño de otra persona y no el mío. Eso me quitaba el sueño y yo creo que esa es la clave para que aquellas personas que quieran emprender: si algo te quita el sueño, pues probablemente tengas que hacerlo, si no te lo quita, pues quizás no, porque emprender, son muchas responsabilidades, es mucha gente que depende de ti”, reflexionó.

Luego de crecer España, FuelYourBrands comenzó a buscar otros mercados y el primer objetivo fue México / Pexels | Ivan Samkov

El salto a México

Luego de crecer España, FuelYourBrands comenzó a buscar otros mercados y el primer objetivo fue México.

“Yo tenía muy claro que quería llegar a América Latina, especialmente a México, porque es un país con un mercado muy grande, y decidí encaminarme a Latinoamérica porque al final es un mercado más virgen, es decir, hay menos aplicaciones tecnológicas como la mía que las que hay en Europa”, refirió.

Para brincar el charco, lo que hicieron Alcalde y su socia fue llevar a cabo una ronda de inversión con la que recabaron cerca de 700 mil dólares, capital para dar el salto de la internacionalización.

“Viaje a México para hacerlo todo en primera persona, abrir el mercado, y así fue, dejamos allí nuestro equipo en una sociedad constituida, y ahora en Colombia ha sido igual”, contó.

En el caso de México, la directiva consideró que el proceso fue más fácil que en España, pues ya tenían la experiencia y un equipo de respaldo.

Hoy en día FuelYourBrands cuenta con una plantilla de 12 personas especialistas en diversos sectores en torno al marketing, tras iniciar solo con Alcalde y su socia.

El camino, contó la CEO, fue arduo: el primer año de aprendizaje, luego otro año de crecimiento y ahora buscar incrementar los números para mantener la plataforma.

En ese primer año el trabajo fue totalmente orgánico y casi de “tocar puertas”, ya que se dedicaron a promover la plataforma vía LinkedIn y enviando correos electrónicos para explicar a potenciales clientes lo que hacían.

Explicó que cuando una persona decide emprender debe entender que se requieren muchos sacrificios, familiares y amistades; se acaban las vacaciones y los fines de semana porque hay que dedicarle todo el tiempo al proyecto y trabajar todo el día todos los días.





Alcalde definió el emprendimiento como una montaña rusa, en la que unos días estás arriba y otros abajo y esto pasará hasta que se logra conseguir una estabilidad.