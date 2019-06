Marvel quiere ver a sus superhéroes en Super Smash Bros. Ultimate

Marvel es un templo dentro de la cultura geek y con el estreno de Avengers: Endgame se generó un hype increíble; ahora imagina, ¿qué impacto tendrá si el UMC llega hasta Nintendo?

En julio será lanzado al mercado el Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order para Nintendo Switch y con esta noticia surgieron varias teorías sobre ver a superhéroes en Super Smash Bros. Ultimate.

El vicepresidente y director creativo de Marvel Games, Bill Roseman, parece estar entusiasmado con un posible crossover de los Avengers en el roster de peleadores de SSB, al menos así lo dijo en una entrevista para Game Informer.

Si te emocionaste cuando Masahiro Sakurai anunció durante la E3 que The Hero y Banjo-Kazooie llegarían a Ultimate, ahora imagínate lo que sentirás si Spider-Man lucha contra Kirby, Iron Man vs Samus, Capitán América vs Mario Bros o qué tal ¿Thor vs Pikachu?

El propio Roseman dijo que ese tipo de decisiones no las toma él, pero tampoco suena descabellado.

Lo cierto es que podría no ser tan bien recibido el crossover, ya que se

compararía inmediatamente con el juego Marvel vs Capcom, que ya ha lanzado hasta 3 versiones diferentes.

