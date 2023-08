Meta lanza Audiocraft: la herramienta de IA para crear sonidos y pistas musicales

Meta, empresa liderada por Mark Zuckerberg, lanzó Audiocraft, un herramienta de Inteligencia Artificial (IA) que permite a las personas crear sonidos, música y pistas únicamente con entradas de texto o prompt.

“AudioCraft funciona para la generación y compresión de música y sonido, todo en el mismo lugar. Asimismo, es capaz de producir audio de alta calidad con consistencia a largo plazo, y se puede interactuar fácilmente a través de una interfaz natural”, señala el comunicado de lanzamiento.

Te recomendamos: ¿No te gusta la nueva imagen de Twitter? Así puedes cambiar la X de tu celular

¿Cómo funciona Audiocraft?

Como músico tendrás una gama de opciones para crear tus pistas. AudioCraft cuenta con tres modelos: MusicGen , AudioGen y EnCodec.

MusicGen genera música a partir de textos que el usuario introduce, y fue entrenada con una base de datos propiedad de Meta, con sus respectivas licencias.

AudioGen funciona igualmente con entradas basadas en texto y permite al usuario crear sonidos ambientales y efectos de sonidos (fx) que pueden ser muy útiles para la producción de sonidos en videojuegos o películas.

EnCodec que es la herramienta de compresión de audio, es decir reduce la tasa de bits de una señal digital de audio con la finalidad de reducir su peso, lo cual es muy útil para el manejo en un Estudio de Audio Digital (DAW, por sus siglas en inglés) y así no sobrecargar el equipo.





“Hay posibilidades casi ilimitadas ya que le da a la gente acceso a los modelos para ajustarlos a sus necesidades. Y eso es lo que queremos hacer con esta familia de modelos: dar a las personas el poder de extender su trabajo”.









Según la compañía, AudioCraft busca proporcionar inspiración a las personas en sus creaciones musicales e impulsarlas a componer de otras maneras.

Puedes descargar el código de Audiocraft a través de este enlace. Los códigos para MusicGen , AudioGen y EnCodec se encuentran disponibles en la misma página de Github.

Para crear una pista musical debes tener el código de libre acceso en tu equipo y luego crear una entrada basada en un texto la instrucción que se le quiere dar. Meta ejemplifica con la siguiente indicación de texto: pista de baile pop con melodías pegadizas, percusiones tropicales y ritmos alegres, perfecta para la playa. Posteriormente, AudioGen te arroja una muestra para descargar en formato mp3 con una velocidad de muestra de 32 kHz.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Si bien Meta asegura que esta herramienta tiene el objetivo de facilitar la producción musical, algunos músicos han protestado porque la IA puede perjudicar en los trabajos de un verdadero artista, tal fue el caso de Drake y The Weeknd, que dijeron no estar contentos con el éxito de “Heart on my sleeve”, un tema que sirve de las voces de ambos en conjunto con la IA.