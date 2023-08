Inteligencia Artificial: La tormenta que viene

Toda la actual controversia sobre la Inteligencia Artificial (IA) en el mundo del entretenimiento, comenzó con el documental Get Back de The Beatles, dirigido por Peter Jackson, apenas hace unos años… Y sin que nos diéramos cuenta.

Jackson, para restaurar partes de las cintas rescatadas de las sesiones de la película documental Let It Be, usó lo más vanguardista de la tecnología visual, la Inteligencia Artificial. Ésta le agradó tanto a Paul McCartney, que la usó para poder "tocar de nuevo" junto a John Lennon en sus conciertos de la gira Got Back Tour, y de hecho, repitió su uso de manera sorprendente en el video de "Find my Way feat. Beck" de 2021, donde por medio del deep fake -método de duplicación de rasgos morfológicos, o sea, faciales-, podemos apreciar a un Macca joven, quizá de los años 60, de la época de Revolver.

Gracias a éstas primeras faces de uso, Paul McCartney y Ringo Starr decidieron sacar del baúl un proyecto imposible de terminar en los años 90: la restauración para su uso en Anthology 3 del tema "Now and Then".

Recapitulando en breve, este tema fue parte de un paquete de canciones que Yoko Ono entregó a Paul en un cassette, junto a otros dos demos, "Free as a Bird" y "Real Love". En ese entonces las pistas vocales de John Lennon fueron usadas y restauradas hasta donde fue posible con la tecnología más avanzada en audio de mitad de los 90.

Programas como Pro Tools permitieron no solamente los primeros singles de The Beatles en 25 años, poco antes fueron la herramienta clave para el desarrollo de éxitos como la regrabación de "Unforgettable" de Natalie Cole a dueto con su fallecido padre, Nat King Cole o la grabación a distancia de duetos en masa para la realización de los proyectos Duets de Frank Sinatra.

En esa época, los avances tecnológicos fueron vistos como una puerta para el desarrollo de la producción musical, inclusive se veían como el umbral de la democratización de ésta. Cada quien en su casa podía crear sus propias producciones.

Al anuncio del lanzamiento del nuevo single de The Beatles, donde McCartney declaró que gracias al uso de la IA como una herramienta de restauración, por fin había sido posible utilizar la pista vocal de "Now and Then", una ola de declaraciones, si no en contra de esta "producción del Cuarteto de Liverpool", sí a manera de alarma al respecto del uso de la IA para crear música, comenzaron a surgir en multitud, y apenas es el inicio de la masificación del uso de esta naciente tecnología.

Primero, ¿qué es la Inteligencia Artificial? Según la definición de la compañía IBM, la IA "es en su forma más simple, un campo que combina la ciencia informática y los conjuntos de datos robustos para permitir la resolución de problemas. También abarca los subcampos del machine learning y el deep learning, que se mencionan frecuentemente junto con la inteligencia artificial.

Esas disciplinas están conformadas por algoritmos de IA que buscan crear sistemas expertos que hagan predicciones o clasificaciones basadas en datos de entrada." Es decir, "la Inteligencia Artificial aprovecha las computadoras y las máquinas para imitar las capacidades de resolución de problemas y toma de decisiones de la mente humana." (1)

Tecnología que pueden crear o emular todo

Aplicada esta definición a nuestro tema en cuestión, la creación artística, una manera somera pero entendible de explicar la IA es el uso de programas de computadora que son capaces de pensar por sí mismos para crear o duplicar cualquier contenido artístico.





“¿Quién está a cargo y quién alimenta la información y da las pautas a estos artificios? ¿Dónde está el código moral? Se ha infiltrado en las mentes de los jóvenes ahora hasta el punto de la dominación total. ¿Qué creará esto?... Mi consejo es dar pequeños pasos en contra y sacar a esa maldita Siri o lo que sea de tu casa. En última instancia, tomará decisiones por ti, y eso es muy peligroso”, comentó recientemente en su cuenta de X, John Lyndon, el ex vocalista de Sex Pistols .

"El cambio tecnológico tiene esas dos caras: cambia positivamente las vidas de algunos y por otro lado, arruina la vida de otros…. el detalle con la IA, es que es una tecnología que se masifica muy rápido. El año pasado se lanzó Chat GPT y en una semana tenía 100 millones de usuarios", nos comenta en entrevista Juan José Cruz, la mente maestra detrás del canal de YouTube Servimat, quizá el único canal de análisis sociotecnológico y político en México.





"Hay una verdad muy incómoda: los seres humanos tenemos una capacidad limitada de adaptabilidad a la tecnología. Podemos aprender a usar un teléfono móvil y las redes sociales, pero usar paquetería especializada o las redes sociales más nuevas, no es fácil y mientras más crecemos en edad, es más difícil adaptarse", continúa.

La IA, o la música que contiene elementos creados por la IA, es absolutamente inelegible para participar y ser considerada para la nominación al Grammy

Inmediatamente después del anunció del lanzamiento de "Now and Then", las reacciones de la prensa e incluso de la industria musical comenzaron a llover: la famosa revista de tecnología Wired llamó a este lanzamiento como "la nueva canción de The Beatles: lo peor de la fiebre de la Inteligencia Artificial (2); la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, encargada de otorgar los premios Grammy, han puesto reglas límite para el tema del uso de las IA, "la IA, o la música que contiene elementos creados por la IA, es absolutamente inelegible para participar y ser considerada para la nominación al Grammy", ha declarado el presidente de dicha Academia, Harvey Mason Jr., negando la posibilidad de nominar o elegir alguna obra no humana; en abril, antes de las declaraciones de Paul McCartney, Universal Music Group mandó una carta abierta dirigida a Spotify y Apple Music, pidiendo que eviten la difusión y distribución de bots que hacen música con IA generativa .

"Creo que las máquinas somos nosotros… la IA somos nosotros, toda la información que se pone en ellos es nuestra información. Son nuestros datos, entonces, son solo avatares, así que creo que temerles es comprensible", apunta Megham Remy, alias U. S. Girls .

Mientras la industria discográfica y el medio ha reaccionado, digamos de manera aletargada, ante el desarrollo geométrico de las IA en su ramo, otros creadores artísticos ya comenzaron a organizarse en grupos que podrían tener su paralelismo histórico en los movimientos sindicalistas de los siglos pasados.

Los locutores comerciales y dobladores, anunciaron hace pocas semanas la creación de la OVU, Organización de Voces Unidas, que agremia miembros mexicanos, y del resto de América Latina:

"Queremos tener un lugar en las conversaciones que se están dando con respecto a la implementación de las voces producidas por Inteligencia Artificial, como sustitutas o auxiliares de las voces humanas, en los segmentos del entretenimiento, la publicidad y la educación en el Mundo." Es parte de su manifiesto, el cual hay que decirlo, denota una reconocible capacidad de organización.

"La IA es más disruptiva. Puede generar una gran cantidad de desempleo y va a cambiar la vida de todo el mundo, porque sus posibilidades son infinitas. Hay un caso muy emblemático: uno hubiera pensado que los primeros en ser reemplazos por la IA, iban a ser los trabajadores comunes y corrientes, pero resulta que en Hollywood los productores quieren hacer shows con IA, sólo necesitan que el talento les venda su imágen y así puedan generar todos los shows a partir de la IA." nos comparte también Juan José Cruz, Servimat, y prosigue:

"La inteligencia artificial no va a afectar de inicio a los trabajadores comunes, por ejemplo a un albañil. Va a afectar a los trabajadores de cuello blanco, a los que ganan mucho, con altos sueldos… Acá en México estamos perdidos en el tema de la IA, o por lo menos la clase dirigente, como si no nos fuera a golpear. Aquí el gobierno va a reaccionar hasta que tenga el tema encima".

Illustrations: Aidan Meller/REUTERS





Usurpar la vida de alguien para generar contenido

Era impensable hasta hace un mes que la contra respuesta a las IA llegara en uno de los lugares más opulentos y glamourosos del planeta, Hollywood, la fábrica de los sueños. Los actores y escritores han sido el primer gremio de creadores artísticos en alzar la voz para que haya reglas contundentes al uso de las IA.

Fran Drescher, la legendaria Fran Fine, La Niñera, es la presidenta del Sindicato de Actores y Escritores de Hollywood, y ha sido muy contundente y combativa al respecto al derecho de los creadores artísticos de su sindicato.

¿Y cómo no serlo? Los estudios han sido los que más se han frotado las manos con las posibles ganancias ultra millonarias que les puede dar el sustituir a sus talentos. Ya de manera predictiva y hasta surreal, en la última temporada de Black Mirror, la serie distópica de Netflix que recuerda a The Twilight Zone, en su capítulo "Awful Joan", vemos como se puede usurpar la vida de una persona para generar contenido.

Mientras que distintos creadores artísticos ya se organizan para comenzar la batalla contra las IA, el gremio musical aún no responde con la debida fuerza que merece este delicado tema.

Mientras tanto, el lanzamiento del último single de The Beatles está programado para finales de este año y Paul McCartney, Sean Lennon y Ringo Starr han salido a defender su obra, aclarando que sólo usaron la IA como herramienta de restauración y no para sustituir a John Lennon artificialmente. Ringo dice que es una canción bellísima, y lo sabremos cuando esté disponible.

Paralelo a esto, James Cameron, el padre de Terminator, ha salido a decir al mundo: "se los advertí en 1984 y no hicieron caso".





Mientras que una SkyNet toma forma y comienza su guerra contra nosotros, Hollywood va a la cabeza de la resistencia, los músicos están muy rezagados, y los políticos hacen caso omiso, esperemos que esto no quede en la lucha por el copyright, y trascienda hacia el verdadero fondo de este debate, que es luchar por nuestra humanidad. Parafraseando justamente el final de Terminator, "se avecina una tormenta".









