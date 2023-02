US Girls bendice su propio caos

Su nombre suena a banda, aunque en realidad es una mujer llamada Meg Remy la mente maestra detrás de todo el proyecto. Y aunque sí es norteamericana, su base de operaciones se encuentra en Toronto, donde la artista radica desde hace varios años.

Su celebrada discografía abarca ya ocho títulos, desde sus primeros trabajos experimentales publicados en el sello Siltbreeze, incluyendo tres álbumes preseleccionados para el Premio Polaris en 4AD: Half Free (2015), In A Poem Unlimited (2018) y Heavy Light (2020).

También ha realizado varias giras por Europa y América del Norte, haciéndose de una reputación que la llevó a ser nombrada el mejor acto en vivo de 2018 según Paste Magazine.

Pero este 2023, Meg ve el mundo desde una nueva perspectiva: La de la madre que acaba de parir tres bebés: Para ser precisos, dos niños y un nuevo disco que prácticamente se gestaron al mismo tiempo, durante la pandemia.

Sobre la llegada de esos niños, y del mencionado álbum, titulado Bless This Mess- que sale a la luz este viernes, nos habla la propia artista:

Este nuevo álbum está muy relacionado con la maternidad. Háblanos de ello.

Bueno, no diría que refleja exactamente la maternidad, porque cuando lo hice todavía no era madre, más bien estaba esperando a mis bebés, preparándome lo mejor que podía para la maternidad, pero definitivamente el disco sí es como un reflejo de mi estado físico durante el proceso de crecimiento de estos bebés. Es un disco que tardó casi dos años en hacerse y es el tiempo más largo que he tardado en hacer un disco, porque por lo general soy bastante rápida, pero este sí que tomó más tiempo… Y creo que es el mejor disco que he hecho hasta ahora.

A medida que el cuerpo de Remy cambiaba, también lo hacía su voz; su diafragma perdía espacio para respirar, adaptándose a las vidas que crecían en su interior. Muchas tomas del álbum se grabaron con los bebés en su útero o en sus brazos, e incluso muestrea su extractor de leche materna en el poético cierre del álbum, titulado "Pump".





Has hecho énfasis en que el cambio que sufrió tu cuerpo también influyó en estas canciones.

Sí, como sabes una gran parte de ser cantante es estar en contacto con dónde está tu diafragma y con tu respiración, así que a medida que avanzaba mi embarazo había menos espacio para mis pulmones y mi diafragma, y por lo tanto mi voz iba cambiando, así que tenía que aceptar esta nueva voz y las limitaciones que eso conlleva… Me gustó la idea de capturar el desempeño de mi cuerpo en ese momento y de dejarlo ser en lugar de tratar de arreglarlo. Digamos que sólo quería ser transparente sobre todo ese proceso.

La vida es un desastre, un montón de incógnitas para las que no hay respuestas, y cuanto más uno pueda aceptarlo, creo que puede haber menos fricción

Así que además de ti y tu esposo, tus bebés también participaron en la grabación.

Sí. fue una cosa de toda la familia. Yo trabajo con mi esposo desde hace algunos años, de hecho nos conocimos a través de la música, pero definitivamente esta es la primera vez que hago algo que se pueda considerar completamente familiar.





¿Has pensado en qué pensarán tus bebés de este disco cuando lo escuchen dentro de unos años?

Sí, yo creo que les gustará, yo espero que les guste escuchar el canto de mamá en ese momento tan especial… Quizá primero pasen por un período en el que no les guste, pero tengo la esperanza de tener una relación con mis hijos en la que al menos respeten mi trabajo, incluso si no les gusta activamente, ¿me explico?

Las canciones de Bless This Mess se concretaron con un amplio elenco de colaboradores, entre los que se encuentran Alex Frankel, de Holy Ghost!; Marker Starling y Ryland Blackinton, de Cobra Starship; Basia Bulat y Roger Manning Jr. de Jellyfish, además de su esposo Maximilian Turnbull, quien desempeñó un papel clave en esta producción.

A medida que el cuerpo de Remy cambiaba, también lo hacía su voz, pues su diafragma perdía espacio para respirar normalmente / Emma McIntyre

Entonces todo es un “desastre” en este momento para ti.

Sí, bueno… De entrada creo que esta vida es un desastre. Realmente creo que siempre estamos tratando de actuar como si todo estuviera limpio y ordenado y que todos siempre quieren poner buena cara y actuar como si supieran lo que está pasando. Pero creo que la vida es principalmente un montón de incógnitas y de preguntas para las que no hay respuestas, y creo que cuanto más uno pueda apoyarse en eso y aceptarlo, creo que puede haber menos fricción que si siempre tratas de ignorarlo o de negarlo.





Y a nivel musical, ¿hiciste algo que no hubieras hecho anteriormente?

Creo que lo principal fue que usé mucho midi, que era algo que no había utilizado anteriormente. Algunas veces hice sampleos o bucles muy rudimentarios con los músicos mientras tocábamos, pero las posibilidades que encontré en el midi fueron inmensas, especialmente porque durante el Covid no podíamos entrar a un estudio con personas para organizar una sección de cuerdas, así que hacerlo de esta manera fue la gran diferencia en este caso, de verdad me emocioné mucho con esas posibilidades.

Uno de los sencillos de este disco, titulado "Futures Bet" se hace acompañar de un video dirigido por Alex Kingsmill en el que se combina la animación 3D tradicional con secuencias de live action en varios modelos de deep learning, por lo que algunas imágenes tienen hasta seis pases de reinterpretaciones de inteligencia artificial con distintas intensidades.

Estamos viviendo en un momento extremadamente precario en el que es comprensible que la gente no esté comprando discos porque quizá deba comprar leche

Uno de los videoclips de este disco se hizo con Inteligencia Artificial (IA). ¿Pero qué opinas sobre el uso de esta tecnología para las composiciones musicales? ¿Crees que las máquinas algún día terminarán por suplantarnos?

Creo que las máquinas somos nosotros mismos, así que creo que esa idea de separarnos es quizás lo que nos lleva a tener miedo, pero la IA somos nosotros, toda la información que se pone ahí es nuestra información, son nuestros datos. Y ellos son sólo avatares, así que creo que temerles es comprensible, pero que al final todo eso puede ser flexible, como el agua.





Este disco se lanzará en múltiples formatos, incluyendo el vinil. ¿Qué opinas de que 2022 fue el primer año de este siglo en que las ventas de los LP volvieron a caer?

Bueno, el vinil es difícil. Creo que si pudiera elegir, yo no lanzaría vinilos. Trabajo con un sello que los hace y bueno, me gustan los objetos físicos y sé que la música suena bien en vinilo, pero no me sorprende que las ventas hayan bajado… Creo que durante la pandemia hubo una situación en la que las personas que tenían los medios para volverse locas con las compras pues los compraban, pero no me sorprende escuchar que ahora bajen sus ventas, porque la gente no tiene dinero, ahora mismo todo el mundo se está viendo afectado por el costo de los alimentos y de la gasolina… Estamos viviendo en un momento extremadamente precario en el que creo que es comprensible que la gente no esté comprando discos, porque probablemente deba comprar leche.

Su octavo LP, Bless this Mess, sale este viernes / 4AD

Hablando de responsabilidades, ¿cómo le haces para cuidar a dos bebés y al mismo tiempo viajar para promocionar este nuevo disco?

Bueno, sólo hice un viaje de ida y vuelta a la Ciudad de México, que de momento es el único lugar al que salí para hacer promoción. Antes solía ir a Europa y a ciudades como Nueva York, pero como esta vez sólo podía elegir un destino, elegí este. Ahora mi marido está en casa con su madre, quien llegó para quedarse un par de días en mi lugar. Estoy muy agradecida de tener una familia que pueda venir y ayudar. Hace un rato tuve que ir al baño aquí a extraerme la leche porque todavía estoy amamantando, aunque no tengo a mis bebés aquí cerca. Pero es muy interesante, porque encuentro que de pronto el arte y la crianza de los niños se complementan entre sí, a lo mejor no tanto la parte de la promoción, pero ya me las iré arreglando a medida que esto avance, porque no puedo dejar solos a mis bebés, esta es la primera vez que estoy lejos de ellos.





Bless This Mess estará disponible a partir de este 24 de febrero en formato digital, en CD y en vinilo negro estándar y en excusivo rojo opaco. Algunas opciones para escucharlo, aquí: https://usgirls.ffm.to/blessthismess