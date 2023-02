[Entrevista] El pop luminoso de Gabrielle Aplin 

La cantautora británica habla con El Sol de México de su nueva producción discográfica titulada Phosphorescent, la cual fue grabada en los estudios Real World, propiedad de Peter Gabriel.

¿Qué poder te pueden dar mil millones de streams? ¿O conseguir cuatro primeros lugares en países tan diferentes como Escocia, Australia, Irlanda o Brasil? En el mundo actual, vender más de 250 mil discos físicos es toda una proeza, más si eres tan solo una joven compositora de apenas 31 años como Gabrielle Aplin, fenómeno de una época que se obsesiona por el número de likes.





Y grata sorpresa nos llevamos en esta plática que comenzó cuando fui descubriendo algunas peculiaridades de su biografía en línea.

En algún momento viviste en Wiltshire, exactamente en Bath. ¿Por eso escogiste el estudio de Peter Gabriel, Realworld, que está en esa localidad?

Bueno, Realworld es un lugar mágico para cualquier músico y además soy fan de Gabriel. Creo que es realmente muy buena su actitud de apoyar a jóvenes artistas, porque aunque hay una larga lista de grandes estrellas que quieren grabar ahí, siempre abren un espacio a los nuevos talentos y además es un lugar increíble.

¿Qué esperabas de este estudio, aparte que es un lugar técnicamente impecable?

El disco completo fue grabado durante la pandemia, así que teníamos que entrar y salir para hacernos pruebas constantemente, y eso originó un proceso completamente diferente, porque tuve oportunidad de ser público para mi banda como si fuera alguien externo, después de casi dos años que no nos veíamos, y cuando finalmente nos reunimos para grabar ¡y fue en Realworld!

Compuse todo el disco durante el encierro obligado, así que fue muy importante que estuviera reunida otra vez con mis amigos en un plano más humano porque a todos nos tocó una época difícil, no sólo para nosotros los músicos sino para todo el mundo. Técnicamente, fue increíble tocar en vivo todos juntos y grabarnos en el cuarto principal, que es gigante, así que cabíamos todos. Eso permitió tener un acercamiento que yo defino como muy físico, muy gratificante después del encierro. Tal vez fue también como un proceso de sanación para todos.

Las canciones que escribí para mí ya no son mías, porque he producido un disco que espero que toque algunas fibras emocionales en la gente

¿Por qué elegiste como primer track a “Skylight”?

Es curioso que lo preguntes, la programé como primer corte porque quería que fuera como un viaje de un día, donde el día comienza con “Skylight” precisamente porque para mí es como despertarte con la luz mañanera y la neblina y la característica física de comenzar un nuevo día. Además, al principio no tienes nada que hacer, ¡solo despertarte! La programación de las canciones era algo que definitivamente quería intentar en este disco, porque no solamente está el aspecto técnico como el tono musical de las canciones o la instrumentación o el tempo, sino también una dimensión casi física.

Grabar en Realworld, cerca de mi casa, me dio la oportunidad de tocar todas las canciones de principio a fin como si fuera un viaje y aprendí mucho más de cómo me hacían sentir mis canciones





Hay una canción sobre la corriente subacuática “Mariana” (Mariana Trench). ¿Nadaste en ella?

¡No! Porque es muy profunda… Estaba viendo el documental Blue Planet, de David Attenborough y quedé fascinada por el hecho de que nunca nos imaginamos cuánta vida puede existir en un lugar tan profundo y tan frío. Existe una vida fosforescente que nunca tomamos en cuenta porque creemos que es prácticamente imposible vivir sin luz y escondidos en la profundidad del océano, y precisamente durante la pandemia me di cuenta de que como humanos vivíamos un tipo de vida escondida como metáfora de esa profundidad acuática. También me di cuenta de la importancia de la luz en lugares oscuros, siempre existe y se puede manifestar como la creatividad durante la pandemia, porque eso nos mantenía a flote y me parece muy importante que la gente siga sobreviviendo día a día.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

¿Compusiste el álbum en guitarra o en piano?

Casi todo en piano, porque para mí fue importante imaginar las canciones conmigo misma y un instrumento como vehículo de expresión… Y ya cuando lo grabé fui invitando a otros músicos.