Detectan artistas falsos en Spotify

El 18 de abril, una persona identificada como @adamfaze publicó en su cuenta de Twitter: “Me he encontrado con la cosa más rara: Una radio de Spotify en la que está sonando la misma canción, una y otra vez, aunque siempre con un nombre de canción y artista completamente diferente.

Faze reunió en una playlist 49 de esas canciones , en las que encontró que todas eran la misma canción y la misma duración, pero lucían como diferentes piezas con distintos nombres y distintas portadas de discos.

No se trata de un fenómeno nuevo. Desde 2016, el sitio Music Business Worldwide (MBW) publicó una historia sobre la firma sueca Firefly Entertainment, una de las nuevas compañías discográficas independientes más exitosas del mundo, que genera unos siete millones de dólares anuales.

Los números fueron retomados de una investigación del periódico sueco Dagens Nyheter (DN), que publicó un reportaje sobre cómo Firefly ganaba parte de este dinero.

Según DN, Firefly Entertainment estaría haciendo un buen negocio con lo que algunos llaman los "artistas falsos" de Spotify.

Se trata de supuestos artistas que se identifican con distintos seudónimos, aunque sin una huella en línea perceptible y cuya música se encuentra principalmente alojada en las listas de reproducción de estado de ánimo y relajación de la plataforma.

En su informe, DN obtuvo una lista de 830 nombres de "artistas falsos" vinculados a Firefly, y logró determinar, a través del registro del organismo editorial sueco STIM, que la música de más de 500 de esos "artistas" había sido creada por sólo 20 compositores.

De acuerdo con la publicación, incluso se encontró que un solo compositor es el creador de canciones para no menos de 62 artistas falsos en Spotify, y cuya música actualmente atrae a 7.7 millones de oyentes en Spotify cada mes.

Pero esa no es la única noticia relacionada. Otro diario sueco llamado Svenska Dagbladet (SVD), informó el 27 de marzo que uno de los “compositores” más exitosos de música que aparece en las listas de reproducción de estado de ánimo y chillout de Spotify es Christer Sandelin, quien opera un sello llamado Chillmi, que también se especializa en música chillout de artistas ficticios y también sin huella en línea perceptible.

Para sustentar esas afirmaciones, el diario añade que, de hecho, Christer Sandelin entró en este lucrativo negocio en 2015, cuando fue comisionado, directamente por Spotify, para producir música instrumental para sus listas de reproducción chillout.

Todo esto concuerda con la historia publicada en 2016 por MBW, en el sentido de que Spotify estaría experimentando con la comisión de "artistas falsos" para sus playlist.





Spotify lo niega

Casi un año después de que apareciera el artículo de MBW, la compañía sueca negó categóricamente todas las acusaciones.

“No creamos y nunca hemos creado artistas 'falsos', ni los ponemos en las listas de reproducción de Spotify. Eso es categóricamente falso, punto final”, dijo un portavoz en respuesta a un artículo de Vulture, que citaba la historia de MBW.

“Pagamos regalías -sonido y publicación- por todas las pistas en Spotify y por todo lo que ponemos en la lista de reproducción”, señaló la empresa.

“No somos dueños de los derechos, no somos un sello, toda nuestra música tiene licencia de los titulares de los derechos y les pagamos, no nos pagamos a nosotros mismos”, agregó.

Sin embargo, como destaca MBW, en su respuesta, cuidadosamente redactada, Spotify no niega que existan artistas falsos en sus playlist, sólo se desmarca de estar involucrada en la producción de los mismos.

Y aquí es donde MBW pone el dedo en la llaga con preguntas como: ¿Quién recomienda y/o encarga a estos artistas que creen las pistas? Y sobre todo: ¿Por qué Spotify elige estas pistas para que aparezcan en sus propias listas de reproducción, con tanto volumen y regularidad, y por delante de las grabaciones de las principales discográficas e independientes?





“Una práctica común”

Otras fuentes de la industria no se sorprendieron al mencionarles el tema. Varios dijeron a MBW que los artistas falsos que aparecían en listas de reproducción de Spotify como Peaceful Piano, Piano In The Background, Deep Focus, Sleep, Ambient Chill y Music For Concentration, entre otras, ahora eran una práctica común.

Pero, ¿cómo saber si un artista de Spotify es falso? De acuerdo con BMW, si un artista de dicha plataforma tiene millones de streaming de un solo un par de pistas, pero ninguna otra presencia en Internet, incluyendo redes sociales, ni presencia en otras plataformas de streaming, entonces estamos frente a un artista completamente falso.





Algunos de los artistas falsos de Spotify

En total, las pistas de los 50 artistas 'falsos' que BMW detectó, ascienden a más de 520 millones de streams de Spotify:

Amity Cadet (9.2m), Gabriel Parker (24.9m), Charlie Key (23.6m), Ana Olgica (23.5m), Lo Mimieux (22.3m), Mbo Mentho (10.3m), Benny Treskow (14.9m), Greg Barley (21.4m), Relajar (13.4m), Jeff Bright Jr (15.8m), Mayhem (10.2m), Novo Talos (17.2m), Advaitas (7.4m), Clay Edwards (4.7m), Benny Bernstein (9.6m), Enno Aare (17.1m), Amy Yeager (5.7m), Otto Wahl (27m), Piotr Miteska (26.7m), Leon Noel (2.7m), Giuseppe Galvetti (2.7m), Caro Utobarto (1.2m), Risto Carto (1.7m), Karin Borg (24.2m), Hultana (3.2m), Hiroshi Yamazaki (8.6m), Milos Stavos (7.1m), Allysa Nelson (4.3m), They Dream By Day (16.2m), Evelyn Stein (14.3m), Józef Gatysik (10.4m), Jonathan Coffey (480k).

También se encuentran: Pernilla Mayer (4.2m), Hermann (11.8m), Aaron Lansing (11.3m), Dylan Francis (6.5m), Christopher Colman (509k), Sam Eber (1.6m), Fellows (3.3m), Martin Fox (2.5m), Deep Watch (4.8m), The 2 Inversions (10.3m), Bon Vie (4.7m), Wilma Harrods (5.3m), Antologie (5.8m), Heinz Goldblatt (513k), Charles Bolt (32.4m), Samuel Lindon (11.8m), Tony Lieberman (2.5m), Mia Strass (8.9m).