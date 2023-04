El soundtrack de un viaje a Júpiter

La Agencia Espacial Europea (ESA) creó una lista de reproducción en Spotify de 55 canciones con motivo del lanzamiento de la misión Juice a Júpiter y a sus grandes lunas oceánicas, la cual se tuvo que posponer por el riesgo de la caída de rayos.

La lista, de más de tres horas y media de música, incluye temas de artistas como The Jesus and Mary Chain ("April Skies" y "Between planets"); Red Hot Chili Peppers ("Soul to Squeeze"); Vanilla Ice ("Ice Ice Baby"); Mike Oldfield ("The Voyager", "Tres Lunas" y "Discovery"); Bod Dylan ("Orange Juice Blues"); y el grupo español Amaral ("El universo sobre mí").

También hay canciones de Daft Punk ("Voyager"), Taylor Swift ("Drops of Jupiter"), The Cure ("Jupiter Crash"), Lizzo ("Juice"), Santana ("Europa"), Madonna ("Frozen") y Spandau Ballet ("Round and Round").

Los temas, aunque la mayoría no directamente, sí mencionan de una u otra forma algún término relacionado con la misión o el universo. Así, en sus títulos aparece la palabra juice, frío o heladas -las lunas de Júpiter Europa, Calisto y Ganímedes se las conoce como heladas u oceánicas-, explorador, campo magnético, cosmos o planetas.

Ayer el lanzamiento del cohete Ariane 5 con la misión Juice a bordo estaba previsto inicialmente para las 12:15 horas GMT, desde el puerto espacial europeo de Kurú, en Guayana Francesa.

Tres cuartos de hora antes, mientras el cohete se estaba llenando de combustible, la ESA, a través de su perfil de Twitter, invitó a la audiencia a coger un "zumo espacial criogenizado" (juice es zumo) o una taza de té, y a relajarse con la lista de reproducción de Juice.

La espera sin embargo se alargó debido a la meteorología adversa. Habrá que esperar, en principio, hasta mañana a las 12:14 horas GMT, para disfrutar del lanzamiento de esta misión que explorará el entorno de Júpiter y sus tres grandes oceánicas.

La misión Juice dibujada por Yaryna, una niña ucraniana de ocho años que ganó un concurso de la Agencia Espacial Europea

Misión a Júpiter. ¿Qué podría salir mal?

Toda misión espacial está sujeta a imprevistos, por ello los equipos humanos que las controlan se someten a simulaciones en las que todo lo que podría salir mal es susceptible de empeorar. Un proceso que ha vivido Ignacio Tanco, el responsable de operaciones de Juice antes de su despegue a Júpiter.

Aunque el equipo sabe que son simulaciones, el estrés que se vive es muy alto” porque “nos ponen bajo una presión considerable y en ninguna “llegas a sentirte realmente cómodo”, pero son “muy valiosas” para mejorar, relata el ingeniero vasco.

Varios meses para superar una veintena de simulaciones en las que nunca han perdido a la sonda Juice.

“No hemos llegado nunca a ese punto, aunque varias veces nos hemos metido en callejones bastante estrechos, pero siempre hemos logrado salir”.

Tanco, nacido en Urnieta, llegó a la ESA en 2001 como ingeniero de operaciones, donde ha trabajado en misiones como Rosetta, Solar Orbiter o BepiColombo.

Ahora, como responsable de operaciones de la misión Juice, que el día 13 despegará del puerto europeo en la Guayana francesa, está a cargo del grupo de ingenieros que comanda las operaciones para que la sonda llegue a Júpiter en un viaje de casi ocho años.

Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) visitará uno de los lugares “más misteriosos e importantes” del sistema solar, el gigante gaseoso Júpiter y tres de sus lunas heladas: Calisto, Europa y, sobre todo, de Ganímedes, explica.

La campaña de simulaciones reproduce los posibles problemas para tener al equipo entrenado “incluso ante los fallos más extremos”, desde el funcionamiento de la nave hasta amenazas externas como la radiación solar y los desechos, pasando por cuestiones humanas, como la cohesión del equipo.

Los simulacros se realizan en una sala de control del Centro Europeo de Operaciones Espaciales que la ESA tiene en Darmstadt, Alemania, y de Juice se ocupan dos equipos, el Rojo, que lidera Tanco, y el Azul, entre ambos cubren las 24 horas del día.

Las mejores simulaciones son en las que ves que te has equivocado en algo porque es donde más aprendes

Durante las jornadas de simulación “no es que suceda un fallo, sino muchos”. Hay cientos de escenarios -asegura-, desde que un panel solar no se despliegue a que el ordenador de a bordo no se de cuenta que se ha separado del cohete o que los sistemas de propulsión no funcionen.

Al final de una de estas jornadas “acabas como si te hubieras pasado el día en el gimnasio empujando a tope, sufres en el momento, pero sales diciendo: menos mal que lo hice”.

Tanco reconoce que las mejores simulaciones son en las que ves que te has equivocado en algo, porque es donde más aprendes, a veces descubres que “haces algo con lo que conviertes una situación mala en peor”.

Tanco ríe cuando se le pregunta si el equipo de simulaciones son las mentes malvadas. En realidad es “gente muy cercana”, con los que se ven casi a diario y participan en todas las reuniones, asegura.

El peor escenario posible es que el ordenador no se despierte tras la separación, “en esas condiciones está consumiendo las baterías y si no haces nada el satélite muere y la misión se pierde”.

El equipo se enfrentó a ese escenario especialmente complejo, “porque tienes que hacer muchas acciones críticas a ciegas, pero lo logramos resolver y salimos de él muy contentos”.