Nintendo Switch cumple dos años y estos son los mejores juegos hasta ahora

La gran N ha marcado parte importante de la vida de los aficionados de los videojuegos y con el paso del tiempo no dejan de sorprendernos pues la compañía nipona ha dado la vuelta completamente a este mundo, pues su innovación y rendimiento han sido impresionante.

¡Hoy hace justo dos años que #NintendoSwitch salió a la venta! Esperamos que lo estés celebrando echando una partida a tus juegos favoritos. 🎉🎮🎊 pic.twitter.com/RS5pQjJoo5 — Nintendo España (@NintendoES) 3 de marzo de 2019

Han sido dos años los que Nintendo Switch lleva en el mercado y la franquicia no para de agradecer la respuesta que los aficionados han tenido; el 3 de marzo del 2017 fue el lanzamiento oficial de la consola y lograron demostrar que con esfuerzo el invento llegó para quedarse.

El proyecto de una consola híbrida ha sido una de las ideas mayormente acertadas, y es que sin dudar disfrutar de un videojuego desde un formato portátil que pudiese transferirse a la televisión es lo mejor.

Foto: Pixabay

Obviamente los títulos lanzados para el Switch han sido el plus, encontramos juegos de sus propias franquicias como Super Smash Bros. Ultimate, Splatoon 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Oddysey; tampoco ignoremos las adaptaciones que llegaron desde Wii U como Donkey Kong Country, Bayonetta o Captain Toad: Treasure Tracker. via GIPHY

Recordemos también los títulos originales para la consola como el Pokémon Let’s Go, 1-2 Switch y sobre todo no debemos olvidar la llegada de Nintendo Switch Online o Nintendo Labo.

Tan solo por mencionar los títulos anteriores podemos observar el crecimiento que el Switch ha tenido a lo largo de dos años; los títulos, adaptaciones e innovaciones comprueban la capacidad que la consola puede llegar a tener.