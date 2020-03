Para pasar el rato con el Covid-19, Xbox anuncia nuevas características de su Series X

Cuando las noticias del coronavirus obligan a la mayoría de los países a generar medidas de aislamiento, Microsoft decidió presentar las especificaciones técnicas que tendrá Xbox Series X.

Lo que destaca es el protagonismo que tendrá la nueva arquitectura Xbox Velocity, que será el alma de la plataforma, según lo indicó Andrew Goossen, uno de los responsables de la consola.

Xbox Series X tendrá como misión cumplir sus promesas, y por ello la plataforma se busca cumplir generar una gran experiencia de juego con una resolución de 4K y 60 fps, con posibilidad de llegar hasta 120. Por ello la plataforma apostará a continuar con su sinergía con la empresa AMD, al contar con un procesador AMD Zen 2 de 8 núcleos y una tarjeta gráfica AMD RDNA 2, para lograr los bien promocionados 12 Teraflops y así ganar terreno frente a Sony.

Here's a comparison of the Xbox Series X vs Xbox One load times. 👀⏲️ pic.twitter.com/JpuGItf7w6 — Xbox Series X News (@XboxSeriesXInfo) March 16, 2020

AMD lleva más de 15 trabajando con Xbox y las empresas se conocen muy bien, lo que permite trabajar en objetivos y ambiciones comunes en esta nueva generación de consolas.

Según lo informado por Microsoft, esta arquitectura tiene una gran integración tanto con el hardware como el software, todo esto bajo el objetivo de optimizar y transmitir recursos en los videojuegos. Esto facilitará a los desarrolladores, quienes tendrán acceso directo a 100 GB de materiales en juego. Esto abrirá la posibilidad de crear mundos abiertos, que “requieren un incremento masivo en poder de procesamiento y la capacidad para transmitir materiales de forma rápida para no romper la inmersión”. Para ejemplificar esto, la empresa apuntó a ciertas transiciones que permiten ocultar los procesos de carga, como pueden ser la utilización de interminables pasillos o ascensores.

Xbox Series X tendrá como misión cumplir sus promesas, y por ello la plataforma se busca cumplir generar una gran experiencia de juego con una resolución de 4K y 60 fps / FOTO: CORTESÍA XBOX

Otro aspecto a resaltar es el nuevo disco duro SSD que llegará a Xbox Series X será otro de los protagonistas de la velocidad que promete Microsoft. El comunicado indica que el equipo de desarrollo tuvo muy en cuenta los tiempos de carga a la hora de diseñar la arquitectura de la nueva consola. Esto tuvo como objetivo mejorar la experiencia de los jugadores, los cuales deben pasar “más tiempo jugando y menos esperando”.

Otro punto sobre la velocidad es la latencia, donde se trabajó para reducirla a gran escala. Para ello implementaron una entrada de latencia dinámica (DLI) y aplicaron una frecuencia de actualización variable, y con esto Goossen dijo: “Los jugadores competitivos y las mejores experiencias de juegos demandan controles precisos”, y detalló que el equipo de trabajo tuvo como propósito eliminar la latencia e identificar “cualquier oportunidad” que pudiera ayudar a esto.

AMD Zen 2 personalizado con 8 núcleos @ 3,8 GHz (3,66 GHz w/ SMT) / FOTO: CORTESÍA XBOX

La función Quick Resume será otra de sus nuevas características, la cual permitirá a los jugadores reanudar sus partidas de forma instantánea, algo que mejorará a grandes rasgos la experiencia de juego debido a que se podrá cambiar de juego fácilmente. Esto permitirá a los jugadores dejar en suspensión hasta 3 juegos, a los cuales podrán volver inmediatamente, incluso reiniciando el sistema.

A continuación, las características con las que contará Xbox Series X:

Procesador: AMD Zen 2 personalizado con 8 núcleos @ 3,8 GHz (3,66 GHz w/ SMT)

Tarjeta gráfica: AMD personalizada RDNA 2 con 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1,825 GHz

Tamaño del procesador: 360,45 mm2

Proceso de fabricación: 7 nm mejorados

Memoria: 16 GB GDDR6 con 320 mb bus

Ancho de banda de la memoria: 10 GB @ 560 GB/s y 6 GB @ 336 GB/s

Almacenamiento interno: Unidad SSD NVME de 1 TB personalizada

Rendimiento I/O: 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s Comprimido con bloque de descompresión de hardware personalizado)

Posibilidad de expansión de almacenamiento: 1 TB de tarjeta de expansión

Soporte para unidades HDD externas USB 3.2

Lector de discos 4K UHD Blu-Ray

Objetivo de rendimiento: 4K @ 60 fps, hasta 120 fps

Se espera que la nueva consola de Microsoft llegue al mercado a fin de año, en época navideña. Sin embargo, la propagación del coronavirus y el cese de actividades como medida de prevención pueden llegar a modificar esta posible fecha de lanzamiento. / FOTO: CORTESÍA XBOX

El precio estimado aún no se ha revelado oficialmente y se espera que la nueva consola de Microsoft llegue al mercado a fin de año, en época navideña. Sin embargo, la propagación del coronavirus y el cese de actividades como medida de prevención pueden llegar a modificar esta posible fecha de lanzamiento.