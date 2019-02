Pokémon Sword y Shield serán las versiones para Switch

Como estaba programado… el día de hoy se llevo a cabo el Pokémon Direct donde fueron anunciadas las dos nuevas versiones del exitoso videojuego.

Along the way, there will be many more never-before-seen Pokémon waiting to be discovered!



They’re waiting for you, Trainers. Pokémon Sword and Pokémon Shield will be released simultaneously worldwide in late 2019.#PokemonSwordShield ⚔ 🛡 pic.twitter.com/1AiXNWhGZM — Pokémon (@Pokemon) 27 de febrero de 2019

Los juegos llevarán por nombre Pokémon Sword y Pokémon Shield, ambos serán exclusivos para la consola de la gran N, la Nintento Switch, y sin confirmar la fecha exacta, sólo se prevé la salida en el segundo semestre del año.

Las redes a la vez que se confirmaron los dos nuevos títulos, la compañía también reveló un video con el gameplay, además de la nueva locación que llevará por nombre Galar, los protagonistas y la ya conocida mecánica de combate.

Además, el tráiler nos mostró a los tres primeros Pokémon iniciales de la octava generación, a los cuales también les crearon una encuesta para que puedas decidir cuál de los tres fue tu favorito:

Grookey un mono que seguramente será tipo Hierba/Lucha

Meet Grookey, the Chimp Pokémon! 🍃



This mischievous Pokémon is full of boundless curiosity. #PokemonSwordShield pic.twitter.com/e7TZ2F3sgv — Pokémon (@Pokemon) 27 de febrero de 2019

Scorbunny que será tipo Fuego

Next up is Scorbunny, the Rabbit Pokémon! 🔥



Scorbunny is always running about, bursting with energy. #PokemonSwordShield pic.twitter.com/BOPVJthZS2 — Pokémon (@Pokemon) 27 de febrero de 2019

Sobble de tipo agua

Last but not least: Sobble, the Water Lizard Pokémon! 💧



Sobble is a bit timid, shooting out attacks as it hides itself in the water. #PokemonSwordShield pic.twitter.com/YB05ti83tL — Pokémon (@Pokemon) 27 de febrero de 2019

El director de los títulos, Shigeru Ohmori, confirmó que la región de Galar será enorme aprovechando las ventajas de la Switch y que habrá muchas locaciones por visitar.

In #PokemonSwordShield, you’ll explore the expansive Galar region, which is filled with idyllic countryside and contemporary cities—vast plains and snow-covered mountains. ⚔ 🛡 pic.twitter.com/ECtjU6K8kp — Pokémon (@Pokemon) 27 de febrero de 2019

También dijo que habrá nuevas criaturas por capturar en la región. ¿Qué Pokémon crees que sea el legendario en estas nuevas ediciones? Mientras checa el video de la presentación.