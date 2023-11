Taxis voladores son una realidad; llegarán al mercado a partir de 2025

El taxi volador ha tardado mucho en convertirse en una realidad, pero estará "en el mercado en 2025", primero en Estados Unidos y después en Emiratos Árabes Unidos e India, aseguró el miércoles Billy Nolen, director de seguridad de Archer Aviation.

"Lo que considerábamos como ciencia ficción se ha convertido hoy en una realidad", declaró a AFP en el Salón Aeronáutico de Dubái. "Está pasando, es real y lo verán en el mercado en 2025".

Se espera que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos apruebe en 2025 el Midnight de Archer Aviation, un avión eléctrico para cuatro pasajeros, con despegue y aterrizaje verticales.

Esto conducirá a una certificación "casi simultánea" en Emiratos, según Nikhil Goel, director comercial de Archer, que cuenta entre sus principales inversores con Mubadala, un fondo soberano emiratí.

Está previsto que los vuelos en Emiratos comiencen en 2026. "Esperamos que la demanda sea fuerte", añadió Goel.

Al mismo tiempo se iniciarán vuelos en Nueva Delhi, Bombay y Bangalore, indicó el director comercial, que describió India como "un mercado muy, muy importante para nosotros".

Working together to lead the way ✈️🔋



We were honored to host His Excellency, @badralolama, Director General of @InvestAbuDhabi, to showcase Midnight and discuss our partnership together focused on bringing our electric air taxi service to Abu Dhabi, Dubai and the larger United… pic.twitter.com/7JfUHv74Bp — Archer (@ArcherAviation) November 15, 2023

Actualmente se realizan vuelos de prueba del Midnight de Archer en California, y la empresa rival Joby efectuó sus primeros vuelos experimentales en Nueva York.

El Midnight tiene una docena de hélices alimentadas independientemente para minimizar el riesgo de avería, y un ala que le permite planear si falla el motor. Se recarga en seis o siete minutos y tiene una autonomía de 160 kilómetros a una velocidad de 240 km por hora.

Los vuelos costarían inicialmente entre 4 y 5 dólares por pasajero y kilómetro, antes de reducirse a la mitad en dos o tres años, explicó Goel, insistiendo en su aspecto "sostenible y respetuoso con el medioambiente" y silencioso.