Tesla aceptará dogecoin como medio de pago en algunos productos

Este martes, el jefe de Tesla Inc, Elon Musk, señaló que el fabricante de automóviles eléctricos comenzará a probar como medio de pago las criptomonedas, empezando con la conocida como dogecoin.

"Tesla podrá aceptar el pago de algunos productos con Doge y veremos cómo resulta", dijo Musk en Twitter.

Tras la noticia, la criptomoneda tuvo un salto de hasta 24%, teniendo un costo de 0.195 dólares.

Tesla vende también productos como ropa, hebillas de cinturones, mini modelos de sus vehículos, modelos en miniatura "Cyberquad" para niños y el "Cyberwhistle", inspirado en su tan esperado Cybertruck.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes — Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021

Tesla había dicho anteriormente que dejaría de aceptar bitcoins para la compra de automóviles, menos de dos meses después de que la compañía comenzó a aceptar la moneda digital más grande del mundo como forma de pago.

Musk, un prolífico usuario de Twitter y partidario de las criptomonedas, había preguntado a los usuarios en mayo si querían que Tesla aceptara dogecoin en una encuesta de Twitter.

Previamente, dijo que dogecoin, una criptomoneda inspirada en los memes, era un "timo" durante su anuncio de presentador invitado en el programa de televisión "Saturday Night Live" en mayo, lo que hizo que sus precios cayeran.