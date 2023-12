Primera ley mundial sobre Inteligencia Artificial es una realidad tras acuerdo de UE

Los negociadores de la Unión Europea (UE) alcanzaron este viernes un acuerdo sobre una legislación inédita a nivel mundial para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA), anunció el comisario europeo de Mercado Interno, Thierry Breton, responsable por temas digitales.

A través de la red X (antes Twitter), Breton dio a conocer la noticia asegurando que "lo mejor está por venir".

"¡Histórico! La UE se convierte en el primer continente en establecer normas claras para el uso de la Inteligencia Artificial. El AI Act es mucho más que un libro de reglas: es una plataforma de lanzamiento para que las nuevas empresas y los investigadores de la UE lideren la carrera mundial de la Inteligencia Artificial. Lo mejor está por venir", escribió el comisario europeo.

Historic!



The EU becomes the very first continent to set clear rules for the use of AI 🇪🇺



The #AIAct is much more than a rulebook — it's a launchpad for EU startups and researchers to lead the global AI race.



The best is yet to come! 👍 pic.twitter.com/W9rths31MU — Thierry Breton (@ThierryBreton) December 8, 2023

El acuerdo llegó tras 36 horas de negociaciones y aún lo tendrán que ratificar el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, la institución que representa a los Gobiernos europeos.

El pacto se alcanzó tras tres días de intensas negociaciones en las que uno de los puntos sensibles ha sido el uso que las fuerzas del orden podrán hacer de las cámaras de de identificación biométrica para garantizar la seguridad nacional y prevenir delitos como el terrorismo o la protección de infraestructuras.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen también informó sobre la inédita ley en su red social y destacó que es "pionera en el mundo".

"La ley de inteligencia artificial de la UE es pionera en el mundo. Un marco legal único para el desarrollo de la inteligencia artificial el que se puede confiar", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje en la red social X (antes Twitter).

The 🇪🇺 AI Act is a global first.



A unique legal framework for the development of AI you can trust.



And for the safety and fundamental rights of people and businesses.



A commitment we took in our political guidelines - and we delivered.



I welcome today's political agreement. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 8, 2023

La norma prohíbe las cámaras de reconocimiento facial en espacios públicos, pero los gobiernos han presionado para permitirlas en casos concretos, siempre con previa autorización judicial.

El Parlamento Europeo, en cambio, llegó a las negociaciones con una clara intención de prohibir estas cámaras de inteligencia artificial, aunque el ponente de la ley, el socialdemócrata Brando Benifei, abrió a la puerta el pasado miércoles a permitir algunas excepciones si van acompañadas de fuertes salvaguardas para los derechos humanos.

El otro gran asunto que ha centrado las negociaciones es la regulación de los modelos fundacionales de inteligencia artificial, los sistemas en los que se basan programas con ChatGPT, de la empresa OpeanAI, o Bard, de Google.

Inicialmente, la ley no estaba pensada para regular este tipo de sistemas, porque aún no se habían popularizado cuando Bruselas propuso la ley en abril de 2021, pero las instituciones comunitarias han visto la necesidad de legislarlos desde el estallido de ChatGPT el año pasado.

Las negociaciones fueron "apasionadas", ya que el objetivo de la ley es regular el uso de una tecnología con grandes posibilidades para la sociedad, que al mismo tiempo genera dudas y algunas preguntas que los desarrolladores de la inteligencia artificial aún no saben responder, según fuentes conocedoras de los debates.

La presidencia española del Consejo la UE ha logrado uno de sus principales objetivos en este semestre con el pacto de esta norma pionera en el mundo.