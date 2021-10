Usuarios reportan fallas también en Telegram y TikTok

Ahora las aplicaciones de Telegram y TikTok se suman a la caída masiva de apps para este lunes, donde se encuentran además WhatsApp, Messenger, Facebook e Instagram.

De acuerdo con las quejas de los usuarios en Twitter, ambas aplicaciones no permiten ingresar, ni navegar o mensajear dentro de ellas.

Según Downdetector, en el caso particular de Telegram las fallas se derivan a la sobresaturación que sufrió la aplicación luego de la caída de WhatsApp.

Los informes de los usuarios indican que Telegram tiene problemas desde 12:53. https://t.co/djR3QyaEOy Retweet si usted también está teniendo problemas #fallaTelegram — Downdetector Mexico (@downdetectorMX) October 4, 2021

Los usuarios, ávidos de un servicio de mensajería, comenzaron a descargar la aplicación de forma inmediata a la caída de 'Whats', lo que conllevó a una saturación del sistema.

Posteriormente la misma aplicación informó que tras la caída de otros servicios de mensajería, su aplicación comenzó a saturarse. No obstante, según señalan, sus "magos" de la tecnología ya trabajan en su solución.

There are *a lot* of users joining today from other platforms that are down. The wizards are working their strange server magicks to try and keep things up but it may be a bit slow. Sorry! — Telegram Messenger (@telegram) October 4, 2021

Para aquellos que sí logran ingresar a Telegram se reportan fallas en el envío de mensajes y uso general de la aplicación.

Para el caso de TikTok, según el sitio Downdetector las fallas comenzaron a partir de las 12:40 hrs. de esta tarde. Los usuarios de la red social reportaron que no podían ingresar a su feed, ni interactuar con el contenido de ella.

User reports indicate TikTok is having problems since 1:29 PM EDT. https://t.co/XTqQicEGuf RT if you're also having problems #tiktokdown — Downdetector (@downdetector) October 4, 2021

Fallas en otras aplicaciones

No todo quedó dentro de las aplicaciones de redes sociales y/o mensajería, ya que la "caída masiva" también afectó a los videojuegos.

La app de Pokemon Go comenzó a presentar fallas en su conexión a partir de las 12:40 hrs de este lunes, de acuerdo con lo señalado por Downdetector.