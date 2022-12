WhatsApp activa opción para recuperar mensajes eliminados 

WhatsApp anunció una nueva modificación para la plataforma, esta puede ser muy útil cuando accidentalmente el usuario borra un mensaje y quiere recuperar y conservar lo que escribió en su chat.

La nueva opción consiste en que se podrá deshacer la opción “Eliminar para mí” para esos momentos cuando un mensaje es borrado por error con la opción “Eliminar para todos”.

We've added the option to undo 'Delete for me' for those times when you mean to delete for everyone but accidentally deleted for just yourself. pic.twitter.com/Ec0RCJKWio — Will Cathcart (@wcathcart) December 19, 2022

Con estas nueva función será posible poder recuperar mensajes que son enviados a otro contacto dentro de una conversación, de manera que ya no habrá dificultades para conservar la evidencia de los mensajes enviados.

Otras actualizaciones de WhatsApp

Una reciente innovación de esta red social son los avatares en 3D. Esta opción, que ya se había visto en Apple o en Facebook, llegó en la más reciente actualización.

El avatar se podrá personalizar, establecer como foto de perfil, y podrás mostrar cómo te sientes en ese momento, además de que los contactos podrán interactuar con él.

Esta opción está en su fase Beta y sólo está disponible para la WhatsApp 2.22.23.9 , por lo que si tu dispositivo está desactualizado, tendrás que conseguir la última versión.

El modo navideño es otra curiosidad que WhatsApp ha traído para sus usuarios, y consiste en que tu ícono pueda tener un lindo gorrito navideño.

Cuando finalice el mes de diciembre, si quieres quitarle el gorro navideño y regresar el ícono a su apariencia original, lo único que tienes que hacer es desinstalar la app de Nova Launcher, la misma que tienes que instalar para obtener el modo navideño.

Con información de Byron Hernández y Fernanda Avila