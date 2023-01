WhatsApp: Así puedes vaciar tu memoria caché para evitar problemas en tu móvil

¿Alguna vez ha aparecido en la pantalla de tu teléfono móvil un mensaje diciendo “memoria llena” mientras utilizas la aplicación de WhatsApp o has notado que la misma se vuelve lenta o deja de responder? Este y muchos otros problemas pueden ocurrir cuando no limpias las cookies y el navegador web con cierta frecuencia. Si continuamente tienes este tipo de situaciones, a continuación, te explicamos cómo vaciar la memoria caché y los riesgos que puede generar el no ponerlo en práctica.

Para aquellos que no sepan, la memoria caché es un espacio en los dispositivos donde todas las apps almacenan archivos o datos de manera temporal, mismos que deben de ser borrados con regularidad para la liberación de espacio, además de que así facilitará el buen funcionamiento del equipo.

No obstante, es importante mencionar que tampoco es aconsejable que borres todos los datos de la aplicación de WhatsApp como las cuentas, archivos, bases de datos y ajustes, ya que, si los eliminas de forma permanente, sería como si acabaras de instalar la app.

Es importante mencionar que, a pesar de que existen muchas aplicaciones que permiten vaciar la memoria caché desde la opción de ajustes, WhatsApp es una de las que no la ofrece, así que si quieres hacerlo tienes que seguir algunos pasos para liberar espacio en el dispositivo.

¿Cómo vaciar la memoria caché de WhatsApp en Android?

Para aquellas personas que cuentan con un móvil con sistema operativo Android, solo tienen que seguir los siguientes pasos:

Entrar a ‘ ajustes ’ del móvil

’ del móvil Dirigirse al apartado de ‘ aplicaciones ’

’ Localizar y pulsar WhatsApp

Entrar al apartado de ‘ Almacenamiento y caché’

Pulsar ‘Borrar caché’

¿Cómo vaciar la memoria caché de WhatsApp en iPhone?

Si por el contrario cuentas con un equipo con sistema operativo iOs es importante mencionar que no cuenta con la opción similar como la de Android, ya que para cumplir con el procedimiento deberás saber que es necesario desinstalar la aplicación y aquí te explicamos los pasos a seguir:

Abrir ‘ ajustes ’ del iPhone

’ del iPhone Entrar en ‘General’

Pulsar en ‘ Almacenamiento del iPhone’

Localizar y pulsar sobre WhatsApp

Elegir la opción de ‘Eliminar app’

Finalmente, una vez que se haya eliminado WhatsApp, la aplicación se verá forzada a vaciar todo tipo de información almacenada en la memoria caché para liberar el espacio; posteriormente, solo se necesita volver a descargar la app desde App Store y restaurar la copia de seguridad que se hizo de los chats previamente ¡y listo!

Nota publicada originalmente en El Sol de Puebla