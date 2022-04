TFJA ordena a Grupo Salinas pagar más de 2 mil millones de pesos en impuestos

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA) resolvió el martes que TV Azteca, controlada por el multimillonario Ricardo Salinas, debe hacer el pago al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), multas y recargos.

Grupo Salinas, matriz de la televisora TV Azteca, dijo el martes 26 de abril, que seguirá luchando en una disputa legal que ha resultado en una orden para que pague 2. 447 millones de pesos (120 millones de dólares) a autoridades fiscales.

A principios de año fue rechazado un recurso legal en el que la televisora pretendía evitar el pago de un adeudo fiscal de hace más de una década.

La resolución del TFJA afirma que la empresa calculó indebidamente las ganancias o pérdidas por la venta de acciones.

Ya les dije que YO no debo impuestos, pero es de esperarse que gente con su capacidad de apreciar la realidad, invente este tipo de cosas. Luego uno les contesta y dicen que es violencia de género, no sé para que se llevan si no aguantan 😌🤪😎 https://t.co/HU1xS051Pg — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 26, 2022

"Seguiremos ejerciendo nuestro derecho a defendernos de lo que consideramos cobros erróneos y excesivos", dijo en un comunicado Grupo Salinas, un conglomerado que incluye a la empresa de telecomunicaciones Totalplay y a Grupo Elektra, con operaciones minoristas y bancarias.

La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, dijo la semana pasada en una conferencia de prensa que la institución no tenía previsto embargar los bienes de Salinas.