Tras hackeo, Pemex despacha pipas con notas de remisión

Por el secuestro de sus equipos, Petróleos Mexicanos (Pemex) regresó a las notas de remisión para el despacho de pipas en terminales de almacenamiento reparto de de gasolinas y diesel.

"El abasto a las estaciones y al consumidor no está afectado", asegura la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), pero la entrega del combustible en los centros de distribución de Pemex en estados como Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato se hace mediante facturas que se llenan a mano, como se hacía hace años, lo que retrasa el proceso.

"Hay producto y está llegando a las estaciones de servicio", asegura Federico Gómez del área de comunicación de Onexpo.

Tras el hackeo que la empresa sufrió, comenzaron a circular rumores sobre la falta de combustible como el del exprocurador Ignacio Morales.

De buena fuente: hoy empezará a escasear la gasolina en el pais ¿De qué se trata? ¡¡¡No entienden!!! — Ignacio R. Morales Lechuga (@irmoralesl) November 11, 2019





Sener niega desabasto

"No hay desabasto de combustible en el país y la distribución de la gasolina en el país está garantizada", aseguró Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener).

Por medio de su cuenta de Twitter, la titular aseguró que "si hay gasolina", además de señalar que hay suficiente combustible para su distribución en las regiones.

Asimismo, exhortó a la población a no hacer caso a fuentes no oficiales que estén dando información falsa y atender únicamente la información que se publique en medios oficiales.