AMLO pide apoyo a hoteleros para nuevo trazo del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que comisionó a Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) para que gestione con hoteleros de Cancún el nuevo trazo del Tren Maya en el tramo 5 que comprende la construcción de 115 kilómetros uniendo las ciudades de Cancún y Tulum.

El mandatario mexicano informó durante su conferencia matutina, desde Palacio Nacional, que el titular de Segob, le está ayudando para definir un nuevo trazo para el Tren Maya en la Riviera Maya. Por ello hizo un llamado a los hoteleros de la zona para que le “ayuden” con este propósito.

“Ojala y cooperen, no les afecta sus terrenos, es decir la parte que tienen construida. Se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos, o sea, no es en la orilla de la playa, es un nuevo trazo y para eso le he pedido al secretario de Gobernación que nos ayude, porque tenemos el tiempo encima. No podemos detenernos. Son obras que vamos a terminar el año próximo”, aseguró López Obrador.

A principios de diciembre, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), junto con asociaciones de hoteleros de la Riviera Maya y Tulum, demandaron al Gobierno federal que modificará el trazo del Tren Maya a la altura de la mancha urbana de Playa del Carmen; esto, debido a que consideran que la obra afectaría la movilidad de miles de trabajadores y turistas en la zona.

Por otra parte, el presidente, a petición de una youtuber, se comprometió a que el titular de Segob brinde un informe de la operación de las notarías públicas en el país, ante supuestos actos irregulares.

El mandatario aseguró que en anteriores administraciones se otorgaban notarías y concesiones de taxis como premios a políticos, pero aseguró que desde que él fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México no beneficia a nadie con ese tipo de acciones.

Previo a la intervención del presidente, Elizabeth García Vilchis en la sección “Quién es quién en las mentiras”, donde ventila a medios de comunicación que mal informan, rechazó que el Gobierno federal haya generado gasolinazos en este año. Sin embargo, El Sol de México documentó que el incremento de las gasolinas al inicio de este año incrementó, de uno y hasta tres pesos.