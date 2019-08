Trump responde a China subiendo los aranceles a importaciones

Washington, D.C.- El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este viernes dos subidas de los aranceles que había anunciado previamente a los productos chinos, en represalia a los gravámenes sobre bienes de Estados Unidos con que respondió hoy China a dichas medidas.

"A partir del 1 de octubre, los 250 mil millones de dólares de bienes y productos procedentes de China, que actualmente están gravados con 25%, estarán gravados con 30%", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

Además, el mandatario informó que los 300 mil millones de dólares restantes de importaciones chinas, a las que a partir del 1 de septiembre se le iban a aplicar aranceles del 10%, ahora estarán gravadas con un 15%.

...Additionally, the remaining 300 BILLION DOLLARS of goods and products from China, that was being taxed from September 1st at 10%, will now be taxed at 15%. Thank you for your attention to this matter! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de agosto de 2019

Washington impuso estas medidas después de que el Gobierno chino cumpliera este viernes sus amenazas y anunciara la imposición de aranceles a bienes de EU por valor de 75 mil millones de dólares, en respuesta también a otros gravámenes estadounidenses anunciados a principios de agosto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo que los aranceles comenzarán a aplicarse el 1 de septiembre, la misma fecha en que entrarán en vigor los aranceles de la potencia norteamericana a productos del gigante asiático por 300 mil millones de dólares.

Foto: Reuters

Este nuevo episodio de la guerra comercial es una nueva señal de que Washington y Pekín mantienen aún posiciones alejadas para resolver el conflicto comercial, días antes de que una delegación china llegue a la capital estadounidense para negociar un hipotético acuerdo comercial entre ambos países.