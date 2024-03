Ualá México alcanzaría rentabilidad hasta 2026: Pierpaolo Barbieri

Luego de obtener su licencia bancaria en México, Ualá espera alcanzar su rentabilidad hasta inicios de 2026, aseguró su presidente y fundador, Pierpaolo Barbieri.

“Pensamos que así con esta marcha vamos a tener la escala necesaria para que México cubra sus costos y sea rentable a finales de 2025 o en enero de 2026. Ese es el plan”, dijo el ejecutivo en conferencia de prensa.

En mayo del año pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó la adquisición del banco ABC Capital a la firma argentina de Ualá.

Con ello, la institución financiera puede ofrecer diversos productos de crédito y ahorro, además de préstamos personales y envío de remesas.

Según Pierpaolo Barbieri, al día de hoy suman más de siete millones de clientes y la expectativa es que en un par de años México sea más grande que Argentina, su país de origen.

“Tenemos que crecer nuestra cartera de crédito de manera responsable. Nunca decimos que no a ningún cliente, siempre le damos una u otra tarjeta, de débito o crédito”, precisó.

En ese sentido, también descartó que el próximo periodo de elecciones presidenciales en México represente un freno para sus inversiones o plan de expansión de largo plazo.

“Ualá no se va a frenar. Al tener la licencia bancaria activa tenemos oportunidad de crecer y eso depende de nosotros, no del regulador o contexto político. No veo ningún riesgo político, porque el banco central es independiente y hay mucho consenso de hacia dónde va México”, puntualizó Barbieri.