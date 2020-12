Usuarios reportan fallas en app de BBVA

Usuarios de redes sociales reportaron que la aplicación de BBVA presenta fallas y no permite realizar movimientos.

De acuerdo con algunas quejas de usuarios en Twitter, la fallas comenzaron desde poco antes del medio día.

Ante los diversos reportes, BBVA sugirió a sus usuarios intentar ingresar más tarde, durante el transcurso del día.

@BBVA_Colombia hace un mes tuve muchos problemas para pagar mis productos. Tuve que ir 2 días al banco pq esta entidad no pudo resolverlo, me aseguraron que no iba a tener más problemas. Sorpresa! Su perversa pag web no sirven pic.twitter.com/Q6EZcI20RN — Diana Siachoque (@diana_siac) December 4, 2020

Asimismo, informó que sus servicios están presentando intermitencia para realizar algunas transacciones, sin embargo, aseguró que ya se encuentra trabajando para atender la situación.

"Estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes y dar curso a las operaciones que nuestros usuarios requieran el día de hoy", dijo BBVA.

¡Aviso importante! pic.twitter.com/CbcPNzSK4D — BBVA México (@BBVA_Mex) December 4, 2020

Cabe resaltar que la última vez que BBVA presentó fallas fue en plena quincena el pasado 13 noviembre, fecha que coincidió además con el Buen Fin.

En espera de que se resuelvan las fallas, usuarios han recurrido a las redes para desahogarse como mejor lo hacen, con memes...