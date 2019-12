A Leonardo de Lozannne le gusta cambiar de géneros

Leonardo de Lozannne está convencido de que es mejor crear en grupo, si tuviera que ser un deportista, "sería un futbolista, no podría ser un nadador", es por eso que disfruta las colaboraciones y en especial las que lo retan a moverse de su zona de confort, es decir de su género.

"He colaborado con casi todas las bandas de rock, pero cuando es de otro género tienes que reinventarte un poquito, no puedes cantar igual aunque sea tu misma voz, tienes que adaptarte y a mí eso me divierte, siempre salen cosas padres", detalla en entrevista para El Sol de México el vocalista de Fobia, desde el camerino que lo aguarda antes de su presentación al lado de Bronco en el Auditorio Nacional.

El cantante que ha trabajado con Los Ángeles Azules, La Arrolladora Banda Limón, entre muchos otros, narra que a raíz de un evento privado en el que Fobia compartió escenario con Bronco, fue que se dio la invitación para cantar Que no quede huella en el concierto de la agrupación regiomontana."Nosotros cantamos dos canciones de ellos y ellos dos canciones de Fobia y la verdad es que nos divertimos mucho y la gente respondió mucho mejor", recuerda.

Leonardo además, acaba de celebrar sus 30 años de carrera al lado de Fobia, por lo que mirar hacia atrás lo hace recordar que "empezamos muy chiquitos, a los 18 años ya estaba grabando el primer disco, nos agarro temprano la vocación y qué bueno que puedas encontrar tu vocación en la vida y más aun desde temprano porque te dedicas a hacer lo que te gusta desde siempre, estoy muy agradecido",

Sobre una posible colaboración con su esposa, Sandra Echeverría ahora que se inició como cantante comenta, "estaría padre, pero esta muy difícil, venimos de géneros muy diferentes", finaliza.