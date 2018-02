A superar miedos: nuevos retos de supervivencia por Televisa

Televisa iniciará en las próximas semanas las grabaciones de su nuevo programa de televisión Reto 4 elementos, el cual será conducido por la actriz y modelo, Montserrat Oliver y que tendrá a más de 30 famosos como competidores.

Luego del éxito obtenido por el programa de Tv Azteca con un formato similar, Televisa ofrecerá al público una nueva opción de tele-realidad de competencia, en donde 8 equipos, que serán integrados por personajes del medio del entretenimiento se enfrentaran a distintos retos relacionados con la tierra, agua, fuego y el viento.

“Va a ser una prueba de vida en todos los sentidos. Este va a ser un reto bien importante el no comer, el no dormir, el presentarse con todos los participantes que tienen ideas diferentes, con formas de llevar la vida, no sabes con quien te va a tocar y eso puede ser un problema para la competencia”, comentó el ex futbolista, Yohan Rodríguez, quien forma parte de los más de 30 participantes del programa.

Al reality show se suman diversas personalidades del medio del espectáculo, como del deporte; entre los que se verán rostros como el deGloria Aura, Ale la jarocha y Yurem, por mencionar algunos. Los participantes tendrán que superar sus miedos y poner a prueba su fortaleza tanto física como mental.

“Vamos a estar luchando entre nosotros. Obviamente como equipo tienes que pelear por tu playera, la comida, dormir, y ese tipo de cosas. Creo que aquí la fortaleza que tienes que llevar es más mental, ya que estar ahí 24 por 7, trabajando duro para ganarte un buen lugar y además el sobrevivir”, explicó Ale la Jarocha, quien añadió que serán más de 4 meses los que duraran las grabaciones hasta la final.

De acuerdo con los participantes, la producción del programa no les ha revelado ningún detalle de la locación en la que serán aislados, por lo que se enfrentan a otro reto más, el factor sorpresa.

“Cualquier persona puede ganar. Aún que siento que si tiene que ver la fuerza física pero también el carácter y el cerebro, porque si no la hay, luego te traiciona la mente”, opinó el actor y comediante Yurem.