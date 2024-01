Aaron Díaz recorre 50 ciudades para mostrar lo mejor de México en documental Reconexión

A través de su nuevo proyecto, Aarón Díaz se enfiló en distintas experiencias, las cuales compartirá con su público por medio de su serie documental Reconexión, en donde se verá su recorrido de 50 ciudades del país.

Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca son sólo algunos de los estados que el actor de 41 años de edad visitó y en los cuales encontró gente trabajadora, que inspira a otros a salir adelante.

“Este proyecto es una invitación a que descubramos bien nuestro país, nosotros pensamos que lo conocemos sólo por ir a lugares turísticos, por ejemplo, la playa, pero eso no es conocer un lugar, ni te conecta, ni te llena de orgullo, ni aprendes nada, pero no nada más los mexicanos, eso pasa con todos los seres humanos, voltean siempre a ver al horizonte y no voltean a ver lo que tienen a lado”, afirmó Díaz en entrevista.

“Muy poca gente conoce realmente de dónde viene, sus raíces, las tradiciones, la gastronomía del lugar. Reconexión es una invitación a que todos reconectemos con nuestra raíz y descubramos desde las cosas más populares, más conocidas, hasta las menos en cada región”, agregó.

En la pandemia, el también modelo comenzó con este proyecto que va más allá de lo turístico. Compartió parte de sus viajes en clips de 15 minutos a través de YouTube, con el fin de llamar la atención de grandes plataformas que se interesaran en apostar por este tipo de contenidos.

Foto: Instagram Aarón Díaz

La plataforma ViX lo contactó para proponerle la elaboración de un contenido mucho más grande, y con un alcance mayor. “Pensamos por adelantado, creamos suficiente ruido para llamar la atención de las plataformas grandes y canales, pero desde el inicio filmamos cada capítulo pensando que se proyectaría en formato documental, de una hora.

“Descubrimos muchas cosas, pero lo más rico que tiene México es su gente, todos venimos de ahí y conectar con esa raíz es lo más lindo que puedes hacer como ser humano, es aprender de dónde vienes porque cuando miramos hacia adentro, nos llenamos de las cosas que realmente valen la pena”, expresó el conductor.

Será un total de 10 episodios, mismos que estarán disponibles a partir del 5 de enero y en los cuales el espectador podrá conocer distintos rituales ancestrales, playas, desiertos, actividades deportivas, procesos de creación de bebidas nacionales, especies de animales poco comunes y danzas regionales.

Se espera que el proyecto se renueve para una segunda temporada con la que podrán visitar otros estados y proyectar las maravillas que ofrece nuestro país, indicó.