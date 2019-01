Omar Chaparro graba emisión especial de Me caigo de risa

“Extraño todos los programas en los que he estado Black & white, No manches, Sábadazo, todo lo que hice con Eugenio Derbez, aunque no con añoranza, más bien lo valoro, porque en 16 años ininterrumpidos en Televisa, me dio herramientas y aprendí mucho”, declaró Omar Chaparro conductor, comediante, cantante y ahora coach con su conferencias Te reto a hacer feliz, con las que inicia presentaciones en Estados Unidos, el próximo 18en Riverside, para luego continuar en San Diego y Los Ángeles, California.



Entrevistado después de grabar el programa dedicado a él en la cuarta temporada de Me caigo de risa que conduce Faisy, con la producción de Eduardo Suárez, reveló cuáles han sido las dificultades que enfrentó en los últimos años.

“Ha sido muy duro para mí haber guardado desde hace dos años mis personajes desde que me fui a vivir a Los Ángeles, California. Los puse en una caja con un candadito con una llave muy pequeña, porque yo sé que en cualquier momento van a volver a salir La Licenciada, Che Vaca, el ranchero Chilo, La Yuyis, Yahairo, Doña Cleta”.

BUSCÓ EVOLUCIONAR Y NO ESTANCARSE

El actor de 44 años dijo que al concluir su exclusividad a finales de octubre de 2016, “tuve que tomar el toro por los cuernos y me dije que era necesario explorar otras cosas. Tomar clases de actuación y continuar con las películas como la que hice en España y desafiarme, hacer cosas nuevas para salirme de mi zona de confort".

Ahora, explica “mi mente está enfocada a lo que sigue, como actor y entretenedor siempre tienes que pensar en no estancarte y evolucionar y así he llevado mi carrera también de cantante”, reconoció al retornar a Televisa, donde recalcó, “aquí tengo las puertas abiertas”.

VUELVE PARA LANZAMIENTO NO MANCHES FRIDA 2

El conductor informó que por el 20 de febrero regresa a la Ciudad de México para lanzar la película No manches Frida 2: Paraíso Perdido/Destruido que protagoniza con Martha Higareda. Para esta secuela lleva de contrincante en amores a Aarón Díaz y completa el elenco Itatí Cantoral.

“Esta secuela se estrena el próximo 15 de marzo en Estados Unidos y en México el 30 de marzo, la trama es un bombazo, ya les estaremos dando lata”.

MÁS PELÍCULAS A RODAR

Chaparro hizo saber que en las siguientes semanas va a filmar una nueva película de su casa productora para la que lleva como director de escena a Pepe Bojórquez con locaciones en México y agregó: “además de actuar, cantaré…”, mientras tiene otra cinta más por estelarizar en Los Ángeles, California, para Netflix.

TE RETO A SER FELIZ

Omar Chaparro inicia otra faceta, la de conferencista “el 18 de este mes inicio la gira de Te reto a ser feliz, es una experiencia en la que me abro de corazón para hablar de mi historia de vida con las herramientas que he utilizado para ser el hombre que soy con la intención de ayudar a mucha gente".

Chaparro comentó que al cambiarse de residencia, tuvo que asumir otras responsabilidades. "Generalmente los problemas y depresiones que tenemos son causadas por nosotros mismos. Todo siempre tiene avisos que nos tienen que mantener muy centrados y conscientes que podemos cambiar. Y todas las decisiones son de lo que queremos mañana para nosotros y dependen de lo que hacemos en este momento, el dejar México hasta resultó incómodo para mi familia y al final de cuentas son batallas que se tienen que pelear y no, no tomamos terapias, la única terapia es el amor y mucha comunicación y ser amigos mi esposa, mis hijos y yo; y salimos adelante, gracias a Dios”.

Y la gira de Imparables con Adrián Uribe la retoman en el 2020, porque está en tour Emparejados con Consuelo Duval, su gran amigo Adrián.