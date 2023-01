Alberto Casanova llega a Corona de Lágrimas 2

El actor Alberto Casanova incrédulo tomó el personaje de Juan Carlos El Verduras, uno de los enamorados de Victoria Ruffo como Refugio en Corona de Lágrimas 2, que concluirá transmisiones el 27 de enero.

“Venía de actuar en la miniserie María Félix La Doña de Carmen Armendáriz y quitarme las canas de mi papel y correr al foro de TelevisaUnivision en San Ángel, para el casting fue un reto. Para mi sorpresa, el director me dice ‘tú eres Juan Carlos y vas a ser el posible enamorado de Remedios’. Casi me voy de espaldas al tener Victoria Ruffo frente a mí.

“Resulta que hacemos la escena, amable y encantadora Victoria, su amabilidad me impresionó y muy dispuesta hicimos la prueba de casting y me quedé. He estado muy contento porque entré a la historia que llevaba más de cinco meses de estar grabando y todo el elenco se portó muy bien conmigo”, contó.

Alberto Casanova con carrera en actuación en TV Azteca y ahora diversificándose en las plataformas digitales como Disney+, Netflix y HBO Max, reconoció que, “estar en Corona de lágrimas 2, es disfrutar del apoyo de mis compañeros de telenovela. Victoria Ruffo con una calidez maravillosa, Raquel Garza, ni se diga; Maribel Guardia, Arturo Carmona, África Zavala, son grandes compañeros”.

El idilio amoroso que se desencadenará entre los personajes en los últimos capítulos es muy limpio, lleno de respeto. “Juan Carlos al principio en su local es una persona hosca, dura, es viudo y ya había tenido enfrentamientos con Refugio. Sin embargo, ella se le impone con su fuerza de voluntad, a mi personaje lo que más le atrae de ella, es su fuerza y que no es dejada de hombres prepotentes como El Verduras”, describió.

Para el actor Corona de lágrimas 2, es una buena telenovela porque “las tramas de cada personaje son el vivo ejemplo de la vida real y de lo que se vive en el país. Se dice que las familias sin muchos recursos económicos, lo que tienen más valioso son sus integrantes, sus valores morales. Coincido con que en la vida real y en la ficción, lo más importante es la familia”.

Al actor no deja de sorprenderle las coincidencias que hay en la trama con lo que se vive de la inseguridad, el narco, muertes. “Nuestra sociedad vive en el pánico, en el miedo ante la inseguridad. Estamos viviendo situaciones espantosas que en la Ciudad de México, cualquier persona está en riesgo de ser agredida. Es triste vivir así, es lamentable”.

Este 2023 el actor estrena la serie mexicana musical L-Pop, en la que hace el personaje del padre de la protagonista, la actriz juvenil Andrea de Alba, quien sueña con ser cantante. El actor también aparecerá en la bioserie de Gloria Trevi Ellas soy yo, de Carla Estrada, aunque no reveló detalles sobre su personaje y en la producción de Telemundo Juego de mentiras.