Alberto Guerra dara vida al personaje de El Chema en la serie "El señor de los cielos"

Luego de que Mauricio Ochman decidió que ya no daría vida al personaje de El Chema en la serie El señor de los cielos, el actor Alberto Guerra tomará la estafeta.



Su participación en la sexta temporada del drama, explicó el actor de origen cubano será una actuación especial. “No esperen verme en toda la temporada o en antagónico, sólo es especial y es la presentación de El Chema conmigo”.

En entrevista optó por no dar más detalles sobre si también dará vida al personaje enla serie El Chema, “cuando llegue el momento de que me autoricen, lo contesto”.

El actor reiteró que hasta ahora lo llamaron para hacer un personaje involucrado en el mundo del narcotráfico y que no tiene problema por encarnarlo, ya que si un niño o niña ve programas de este género con acción, violencia y muerte “es porque sus padres no tuvieron la precaución de decidir si sus hijos lo ven o no”, consideró.

Y explicó en la charla: “Yo nunca he hecho un proyecto que pueda ver un niño. Nunca he estado en un proyecto de narcotráfico y no hago proyectos que tengan que ver con niños. Si creo que la educación visual de lo que se permite ver en casa corresponde a los padres. Creo que en la ficción corresponde hacer de todo. Y una serie que pasa a las 10 u 11 de la noche, definitivamente no es para niños”.

Para Alberto Guerra, la televisión no es una forma de impartir educación para los niños. “Los padres tenemos la responsabilidad en casa de decidir qué ven o no los niños. En mi caso, hay caricaturas que no permito que vea mi hija (Penélope) y no son series de medianoche son caricaturas, en mi casa yo decido eso”.



En su opinión, las series que abordan el tema del narcotráfico en ningún momento hacen apología del crimen, “si hiciéramos la apología del delito, no podríamos ni hacer series o películas de política, por ejemplo, en este país estamos todos claros que los del cuello blanco acaban siendo los peores. Parte de ser actor tiene que ver con recrear la representación real de cómo está el mundo”



Para Guerra es importante hacer todo tipo de proyectos. “Como actor no puedes juzgar a los personajes, uno lo que trata de hacer es leerlos bien y hacer una representación bastante fidedigna de lo que es”.