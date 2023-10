Alemán redefine su identidad

El estilo callejero y agresivo de Alemán es pausado por un breve tiempo. En su nuevo álbum, titulado Haciéndolo fino, que presenta en concierto el 15 de octubre en el Pepsi Center, el reconocido rapero mexicano ha dado un cambio a la imagen y al sonido que hasta ahora lo había caracterizado.

Para el proceso creativo del nuevo disco, El Huracán de las rimas explicó, en entrevista con El Sol de México, que por primera vez en su carrera decidió incorporar instrumentos en el estudio que enriquecieran el resultado final.

“Empezamos a tener una idea diferente, de meter músicos en vivo. Estas canciones se complementan con teclado, bajos, hay una guitarra eléctrica por ahí, lo habíamos estado guardando desde hace tiempo, no habíamos querido meter música viva en los beats, hasta ahora, los habíamos hecho digitales, con sonidos de librería, pero con los instrumentos, se eleva la vara”, comentó el intérprete.

Haciéndolo fino llega como una placa musical que acoge 19 temas, entre ellos el sencillo homónimo, grabado en colaboración con Blue Rojo y Silvonozo. Asimismo, destacan los temas Blessed, Más que la calle, Maradona y Lucy. Por otra parte, la producción agrega la voz de Sebastián Llapur como narrador del intro y de los interludios, todo bajo un concepto que recuerda álbumes icónicos de rap noventero.

“Ha estado bien chido hacer este álbum, desde el proceso creativo que decidimos tomar, clavados en Avándaro, en el bosque, en una casa rodeada de árboles, con el lago de fondo. Desde allí yo creo que nos puso en un modo más natural, no tan agresivo como estar produciendo en las calles de la Ciudad de México”, comentó Alemán.

Fan del cine de gangsters

También en su apariencia, el artista de 33 años denota la evolución que ha tenido en nueve años de un andar intenso, en el que ha compartido créditos con íconos internacionales de la escena del hip hop, entre ellos Snoop Dogg y Cypress Hill. Para el arte de los promocionales de su concierto, luce vestido de traje, emulando a los protagonistas del cine de gangsters del cual es admirador.

“Van a poder ver a un Alemán con un sentido musical más abierto, con un oído más refinado. Yo siempre he pensado que la vestimenta va ligada a la palabra, a cómo te expresas hablando. Quisimos que este disco se viera más tipo Goodfellas, Casino, más Martin Scorsese. Cuando veías al Padrino (Vito Corleone, el personaje protagonista de la saga cinematográfica) sentado, con su puro en la mano, todos sus diálogos soltaban sabiduría. Es por eso que el vestuario queda a la perfección con este álbum”, dijo.

En agosto pasado, la revista Billboard consideró al rapero originario de Cabo San Lucas, Baja California Sur, como uno de los 50 raperos mexicanos más influyentes, y al respecto comenta: “Hemos trabajado mucho para que estas cosas pasen. Eso también me hace dar cuenta de que el trabajo con esfuerzo tiene su recompensa y yo lo veo allí, en no quitar el dedo del renglón con las mismas ganas. Me preocupo en proponer más en la mesa, más que sólo escribir”, mencionó.

“La evolución va de la mano con la madurez, lo que nos ha pasado es que gracias a Dios nos hemos mantenido en estos 10 años dándole machín al hip hop, es por eso que necesito presentarle cosas nuevas al público, no nada más ese lenguaje callejero que les encanta. Hay mucha gente que me pide que aborde otros temas, como en este álbum”, añadió.

En ese sentido, Alemán da mérito al equipo que lo acompaña en su trabajo: Homegrown Mafia. “Yo soy cien por ciento escritor, nunca me he metido en agarrar la computadora y menearle para grabar los beats, ni nada. Mi trabajo es un 50 por ciento. Tengo quién esté en los controles, quién me haga la mezcla, el master. Ellos complementan el trabajo que uno hace”.

Aunque Haciéndolo fino es un trabajo reciente en su repertorio, Alemán ya está pensando en crear nuevo material. Para celebrar su primera década de recorrido artístico, que se cumplirá a finales del 2024, el MC planea una nueva versión de Pase de abordar, su debut en 2015. “Pase de abordar se merece un Volumen 2 porque es un disco que me catapultó”, finalizó.