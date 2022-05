Álex Lora lamenta que Armando Manzanero no se haya podido presentar en Bellas Artes

El Tri considera que fue una grosería el que no le hayan permito a Armando Manzanero presentarse en Bellas Artes cuando aún vivía.

La agrupación que presentó este jueves su álbum 53 ¡Qué chingón! lamentó, en conferencia de prensa, el que el compositor no haya tenido la oportunidad de compartir su música y respaldan la decisión de la familia de no colaborar para un supuesto homenaje en dicho recinto.

“En su momento no sé cómo haya sido, si no le permitieron, pero sí es una grosería siendo quien fue, quien sigue siendo para este país, un gran compositor y, ¿cómo sí lo llegaron a prestar (el lugar) para otras cosas y otros músicos que, a lo mejor, no estaban en el nivel?”, afirmó Chela Lora en conferencia.

La banda liderada por Álex Lora solicitó hace unos años presentarse en sinfónico ahí mismo, pero no se concretó el plan debido a que el inmueble estaba en remodelación.

De hecho, la pareja confesó que ofrecer un show en Bellas Artes sería una de las metas más grandes logradas, por ello no quitan el dedo del renglón de esa posibilidad.

Presentación del nuevo disco de Alex Lora. Foto: Laura lovera

“A nosotros sí nos gustaría muchísimo estar ahí, sería, tanto como manager y realizadora de muchos sueños y proyectos del Tri, como la graduación, lo máximo que el grupo pudiera tocar y qué mejor que acompañado con la sinfónica de México.

“La familia de Manzanero tendrá sus razones, nosotros los apoyamos, creemos que no fue justo, pero si a nosotros nos los permiten, con mucho orgullo y respeto trataremos de llevar el mejor espectáculo”, comentó Chela.

Presentación del nuevo disco de Alex Lora. Foto: Laura Lovera

El TRI está de manteles largos

Por el momento, El Tri celebra el lanzamiento de su nuevo material; coincide con el 160 aniversario de la batalla de Puebla.

Éste cuenta con 12 temas, algunos de estos de autores como Fato con “En el metro”, Cirilo con “La misma serie” y Armando Manzanero con “Tengo”.

“Después de la cuarenterna, qué chingón que podamos sacar este disco que fue grabado ahí donde hubo momentos en nuestra existencia en los que pensamos que nunca se iba a poder hacer otra tocada directa con la raza.

“El disco cuenta con rolas hechas en la epidemia con mensajes de esperanza de que no hay mal que dure 100 años, ni mal que por bien no venga”, sostuvo el vocalista Álex.

Presentación del nuevo disco de Alex Lora. Foto: Laura Lovera

El Tri inaugura este material con el tema homónimo, mismo que habla de lo chingones que son los mexicanos para enfrentar cualquier adversidad y de todo lo que hacen para conservar las raíces y tradiciones que forman parte de la identidad nacional, dijeron.

“Se puede adaptar a todos los países porque hablamos de raíces, de costumbres que debemos preservar.

“Creemos que con este álbum y esta rola, la Real Academia de la Lengua incorporará el término ¡qué chingón! al lenguaje del español”, dijo Álex, entre risas.

La banda se presentará el 12 de mayo en Metepec y comenzará con un tour que recorrerá Estados Unidos, México y Latinoamérica.

Previo al inicio de la conferencia, Álex recibió el premio de los 99 poblanos más influyentes de la historia otorgado por su equipo de trabajo.