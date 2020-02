Alex Midi regresa el New Wave a escena con Magic nights

Con una amplia experiencia como público y artista, Alex Midi decidió comenzar un proyecto dedicado a la música y estilo de vida del New Wave. Se trata de Magic Nights, un proyecto en el que mezcla su trabajo como artista visual y su talento musical.

La propuesta nació en la cabeza de Midi gracias sus propias vivencias y el actual boom que desde su perspectiva existe en torno a la estética de dicha década, en series de televisión y los nuevos sonidos musicales.

“A finales de los 80 hubo una revolución en la música con grupos como The Cure, Depeche Mode, New Order, Pet Shop Boys, que venían acompañados de una cuestión de estética muy particular y ahora hay una tendencia muy fuerte de las nuevas generaciones de retomar esa onda”, asegura el cantante en entrevista para El Sol de México.

“No es una banda de covers, es un show en donde hay bailarinas y vestuario, que te mete en realidad a esa onda”, explica Midi quien también es director del espectáculo.

“La misión es dejar a la gente satisfecha de que vio algo diferente y creo que lo tenemos, la gente me recordará por Moenia, porque también me encargo de la parte visual, pero no nada más hice eso, produje shows y elementos visuales para Belanova, Timbiriche, tengo muy metido el rollo escénico”.

El también integrante de Moenia, explicó que aunque el show está repleto de éxitos de dicha época, la selección de cada una de las canciones es una selección muy personal, “para mí una manera de realmente hacer honesto el show, es presentar canciones que a mí me muevan, es una filosofía que tengo para todo, me tiene que poner la piel chinita, para poder compartirlo con el público”, explica.

El proyecto está planeado para llevarse a cabo por temporadas, pero hasta el momento sólo tiene cuatro fechas en el Foro Total Play.

"Mis conocimientos para desarrollar estéticamente los visuales y la programación de iluminación, me ayudan a ir más a un nivel escénico, no sólo musical", concluye el artista.