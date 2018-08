Alexander Acha crea la música para la cinta animada Tepeyac

Alexander Acha confirmó que lleva la batuta del soundtrack de la película animada Tepeyac a estrenarse en el 2020, sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe y la fe de los mexicanos.



Como compositor está creando seis canciones inéditas, más la música incidental, “interpretaré dos de estos temas y tal vez una la cante mi papá, Emmanuel”.



Acha detalló que el productor de esta cinta animada para toda la familia, lo invitó al proyecto. “Estoy haciendo toda la música, soy guadalupano, soy devoto, estoy feliz haciéndolo. El productor y yo somos amigos, me dijo que escribir una canción es algo serio y no lo puede hacer alguien que no comparta la fe, como le gusta mi música y la seriedad con la que hago mi trabajo, me responsabilizó con el soundtrack de su película que va a salir en estreno comercial en el 2020 y todavía falta año que viene para estar en postproducción”.



“El largometraje cuenta la historia de amor de unos personajes, está muy bonita, es para toda la familia, para traerle a los niños algo que está en nuestra sangre y es la primera bandera de México que es la Virgen de Guadalupe. Me parece perfecto que hayan hecho una película de animación en 3D, con los mejores equipos y tecnología avanzada”, explicó el hijo orgullo de Emmanuel.





NUEVO ÁLBUM EN SEPTIEMBRE

Alexander informó que a finales de septiembre tendrá listo su nuevo álbum, que entre canciones que incluye esta ¿Dónde están las almas?, que es el tema central de la película El hubiera existe de la producción de Jorge Aragón, con la que se estrena como creador de música de cintas y secundándole la historia de animación Tepeyac.

“Dentro de mes y medio sale mi nueva producción, va tener una mezcla de baladas y canciones rítmicas en el género pop moderno. Le sigo apostando a la buena música, esto toda la vida y me voy a morir ahí, es lo más importante para mí de la música como la esencia, la calidad, la sinceridad, incluso el conocimiento en la música para mí y a mí me gusta que la música no sea predecible”.

Por cierto como mensaje a los nuevos talentos que se presentaron en los Billboard Latin Music Showcase en México, afirmó:

“Que Dios los bendiga. Es una carrera en la que con tal de esperar y ver que la gente corea una de tus canciones, aguantas muchas cosas con tal de vivirlo con todo el corazón por mucho tiempo”.